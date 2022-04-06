　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

爸爸穿隔離衣認不出！ 女兒90度鞠躬「謝謝叔叔」他回一句超心酸

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近日疫情陡然升溫致多地「封城」，吉林省吉林市一男子身穿防護服2日給家人送菜，竟被女兒誤認成叔叔，還鞠躬說謝謝。他隨後傻眼稱，「我是妳爹，不用謝！」沒想到女兒轉頭就去告狀，「媽媽，他罵我。」這時候男子摘下口罩，女兒發現是自己的爸爸後又驚又喜。

據《九派新聞》報導，影片中，一位全身武裝，穿著白色隔離衣的防疫工作人員，每家每戶上門分配蔬菜。當時一小女孩開門，他後將菜放在地上，提醒孩子「等等趕緊煮了」！小女孩超有禮貌，還90度鞠躬大喊「謝謝叔叔」！

沒想到這位工作人員其實就是小女孩的父親，當下立馬哭笑不得說，「我是妳爹！」沒想到下秒，小女孩立即天真轉頭跟母親告狀，「媽媽他罵我！」

▲▼爸爸穿隔離衣送菜。（圖／翻攝自九派新聞）

▲爸爸穿隔離衣送菜。（圖／翻攝自九派新聞）

隨後，他只好無奈拉下口罩，給女兒「驗明正身」。孩子一看到確實是爸爸高興壞了，立刻大喊「真的是爸爸」！似乎想要飛撲上前抱抱。但他立刻反射性後退了幾步，喊「別過來，有病毒」！還立刻掩上門，擔心把病毒傳給家人。

影片也讓不少網友直呼超心酸，「又好笑又心酸，吉林加油」、「哈哈哈，這肯定是演的，不過挺好，我就願意看」、「這個影片看的不是搞笑，更深一層意義，能看得懂的都懂」、「自家人不識自家人 」。

►幼兒也能開BMW！帥炸

ET快訊
廖老大3劣勢「仍錘爛杰尼龜」　萬人洗版：交出100萬
快訊／湖人隊確定淘汰！　詹皇提前放暑假
低胸女荷官舉手「投降」！　線上博弈遊戲被抄了　
快訊／飆8.72秒打爆杰尼龜　廖老大哽咽發聲了
iOS 15.4.1耗電出爐　「四款iPhone」續航力降低
快訊／高雄青山國小開第一槍！　600師生預防性停課
快訊／嘉義陸軍精忠營區爆「多人確診」！
快訊／苗栗破功！染疫足跡跨大湖、頭份賣場
快訊／中國科大再爆學生確診！　全校明起遠距教學
快訊／周天成落地採檢陽性！　送集中檢疫所隔離
日名導爆多起性侵：對每位女主下手！　變態性癖曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「每天都在賠錢」陸電影業慘澹！清明檔票房驟減86%　上座率僅4%

爸爸穿隔離衣認不出！ 女兒90度鞠躬「謝謝叔叔」他回一句超心酸

陸清零代價「危及」GDP目標　封控政策月損失數百億美金　

上海封城搶菜全憑手速　網友實測狂推一神器...哇賽！搶到了

27歲女玩「滑翔傘」腿帶沒固定！高空墜落慘死　竟是教練疏忽檢查

冥鈔太像人民幣母湯！大陸重懲人「冥」幣　央行：損害莊嚴形象

陸清明假期「露營遊」旅客成長3倍　周邊商品買氣旺訂單排至9月

上海單日個案破1.7萬例創新高　再展開新一輪全市檢測

上海方艙「喪屍團搶物資」！她只搶到一箱水爆哭：像暴亂一樣

確診父母一起隔離！　上海首次啟動「親子方艙」收治最小2歲　

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來！　「你來了就是害人」...網驚「超明顯暗示」

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

提早放學校方、保全未同步　警衛爆走擋門「踹車飆髒話」

陸小學生因疫情「被停止放假」　秒崩潰嚎哭師傻眼：我也有班

「每天都在賠錢」陸電影業慘澹！清明檔票房驟減86%　上座率僅4%

爸爸穿隔離衣認不出！ 女兒90度鞠躬「謝謝叔叔」他回一句超心酸

陸清零代價「危及」GDP目標　封控政策月損失數百億美金　

上海封城搶菜全憑手速　網友實測狂推一神器...哇賽！搶到了

27歲女玩「滑翔傘」腿帶沒固定！高空墜落慘死　竟是教練疏忽檢查

冥鈔太像人民幣母湯！大陸重懲人「冥」幣　央行：損害莊嚴形象

陸清明假期「露營遊」旅客成長3倍　周邊商品買氣旺訂單排至9月

上海單日個案破1.7萬例創新高　再展開新一輪全市檢測

上海方艙「喪屍團搶物資」！她只搶到一箱水爆哭：像暴亂一樣

確診父母一起隔離！　上海首次啟動「親子方艙」收治最小2歲　

前球王孫完虎重返韓國公開賽三局勝出　睽違近3年國際賽首勝

每天300例確診變「小菜一碟」？　黃珊珊曝：北市今增45例染疫

廖老大的「0-400飆8.72秒是什麼概念？」　鄉民揭1點喊猛：真的強

台波國會聯誼會成立　游錫堃今年訪歐洲行程擬納入波蘭

快訊／湖人確定本季提前淘汰　太陽單季63勝寫隊史新高

收容所成煉獄！基輔狗狗飢餓致死　她返回驚見「數百隻成堆狗屍」

郁方「老公視角」無修圖照見光！　低頭冒雙下巴網笑：一秒想滅口

廖老大3劣勢「仍錘爛杰尼龜」　萬人嗨爆洗版：快交出100萬

國民法官法庭席位「被害者坐檢察官後面」　劍青檢改轟：不尊重人

女護士約砲迷人猛男「竟然是性侵犯」　慘遭活活勒死變態姦屍

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

大陸熱門新聞

上海方艙喪屍團搶物資！她只搶到一箱水爆哭

封校男學生翻牆見男友　超甜一吻畫面瘋傳

上海宣布繼續封城　2500萬人足不出戶

李文亮翻版！　女主播搶先警告1區防疫慘遭停職

大陸男當街遭剃「陰陽頭」！網見影片傻眼

影片曝！　他封城偷跑出家門慘被「剃陰陽頭」

上海封城買不到菜　電視台竟教「輕斷食」

27歲女玩「滑翔傘」突墜落慘死

陸新增個案破「2萬大關」創新高

上海封城搶菜全憑手速 網友實測狂推一神器...哇賽！搶到了

清明節燒口罩祭祖　陸官媒：消費祭拜傳統

爸爸穿隔離衣認不出！ 女兒90度鞠躬謝謝叔叔

冥鈔太像人民幣母湯！大陸重懲人「冥」幣

8歲弟弟上網教寫程式！大學教授都認證

更多熱門

相關新聞

上海封城買不到菜　電視台竟教「輕斷食」

上海封城買不到菜　電視台竟教「輕斷食」

上海5日確診逾1.3萬例破紀錄，同時傳出官方嚴格落實足不出戶卻又發生防疫大混亂，許多民眾關在家裡多天糧食快要耗盡，結果微博一名博主發現，電視台這個時候竟然在教大家「輕斷食」，眾人紛紛嘲諷開罵，「蛋奶現在是奢侈品了，小孩才配喝，大人都不配的」、「這是這幾天的節目？那也太不要臉了。」

大陸男當街遭剃「陰陽頭」！網見影片傻眼

大陸男當街遭剃「陰陽頭」！網見影片傻眼

上海持續封城　長榮、華航取消多個航班

上海持續封城　長榮、華航取消多個航班

上海：實行「封閉生產」企業可生產經營

上海：實行「封閉生產」企業可生產經營

上海封城vs武漢封城 軍警醫護進駐數量相當...專家列4大不同

上海封城vs武漢封城 軍警醫護進駐數量相當...專家列4大不同

關鍵字：

吉林大白爸爸封城女兒

讀者迴響

熱門新聞

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

他拿乙炔切割器噴臉毀容　母提告：只是孩子

快訊／打龜號零四測試結果出爐！　飆8.72秒確定擊敗杰尼龜

Selina男友財力驚人！穿搭低調奢華+曬名車

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

直擊陳立農東區約會歐陽娣娣！

空腹吞3顆B群！她5分鐘內「痛倒送醫」　營養師揭正確吃法

愛愛平均時間曝光！太久「恐傷2部位」

女員工求加班又檢舉　老闆：好心沒好報

不斷更新／全台11縣市73校明天停課

「美艷老闆娘店內交歡」瘋傳　偷拍者身分曝光

陳立農戀歐陽娣娣上熱搜！時隔1hr出面了

千億「失智富豪」復仇成功　民視經營權恐生變

雙颱最快明後天生成　預估路徑曝

弟女友熱情陪看房　成交後她1句話讓眾人傻眼

更多

最夯影音

更多
大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...
張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面