爸爸穿隔離衣認不出！ 女兒90度鞠躬「謝謝叔叔」他回一句超心酸

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近日疫情陡然升溫致多地「封城」，吉林省吉林市一男子身穿防護服2日給家人送菜，竟被女兒誤認成叔叔，還鞠躬說謝謝。他隨後傻眼稱，「我是妳爹，不用謝！」沒想到女兒轉頭就去告狀，「媽媽，他罵我。」這時候男子摘下口罩，女兒發現是自己的爸爸後又驚又喜。

據《九派新聞》報導，影片中，一位全身武裝，穿著白色隔離衣的防疫工作人員，每家每戶上門分配蔬菜。當時一小女孩開門，他後將菜放在地上，提醒孩子「等等趕緊煮了」！小女孩超有禮貌，還90度鞠躬大喊「謝謝叔叔」！

沒想到這位工作人員其實就是小女孩的父親，當下立馬哭笑不得說，「我是妳爹！」沒想到下秒，小女孩立即天真轉頭跟母親告狀，「媽媽他罵我！」

▲爸爸穿隔離衣送菜。（圖／翻攝自九派新聞）

隨後，他只好無奈拉下口罩，給女兒「驗明正身」。孩子一看到確實是爸爸高興壞了，立刻大喊「真的是爸爸」！似乎想要飛撲上前抱抱。但他立刻反射性後退了幾步，喊「別過來，有病毒」！還立刻掩上門，擔心把病毒傳給家人。

影片也讓不少網友直呼超心酸，「又好笑又心酸，吉林加油」、「哈哈哈，這肯定是演的，不過挺好，我就願意看」、「這個影片看的不是搞笑，更深一層意義，能看得懂的都懂」、「自家人不識自家人 」。