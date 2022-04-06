昆山防控再升級　半封城3天「停止一切非必要流動」

▲昆山是大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

為遏止新冠疫情蔓延，蘇州市政府6日發佈公告，台商重鎮昆山自4月6日起連續三天採取更加嚴格的管控措施，停止一切非必要流動。

蘇州市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部6日發佈2022年第90號通告，4月5日0至24時，蘇州無新增新冠肺炎本土確診病例，新增本土無症狀感染者23例。3月10日至4月5日，蘇州市累計報告新冠肺炎本土確診病例4例，均在定點醫院隔離治療；本土無症狀感染者226例，均在定點醫療機構隔離醫學觀察。

通告指出，當前，周邊城市疫情處於高位流行，蘇州市防控形勢嚴峻複雜。近期，昆山已連續出現多例新冠肺炎陽性感染者，為有效阻斷疫情蔓延，協同周邊城市抗疫，昆山自4月6日起連續三天採取更加嚴格的管控措施，停止一切非必要流動，讓城市慢下來，靜下來，停下來。蘇州全市上下要始終繃緊疫情防控這根弦，堅決克服麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，採取更加堅決果斷、更有針對性的措施從嚴從緊做好各項防控工作。

通告提醒，廣大市民朋友繼續增強防範意識，不集聚、不扎堆、不串門、不聚餐，非必要不離開蘇州，非必要不前往中高風險地區。關注所在縣級市、區的官方發佈，第一時間瞭解本區域陽性感染者的行程軌跡，積極配合嚴格落實核酸檢測、健康監測和隔離醫學觀察等管理措施。如出現發熱、咳嗽等症狀，在做好個人防護前提下，及時就近前往醫療機構就診。對來返蘇州人員及時發現、及時提醒、及時報告。故意隱瞞或未及時報告，導致疫情傳播擴散的，將承擔相應法律責任。

此前，蘇州市政府5日在昆山召開新冠肺炎疫情防控新聞通氣會，決定4月6日零時至8日24時，全市進一步升級疫情防控措施，主要包括輪休減產的企業實行全封閉管理，嚴格落實防疫主體責任，並做好安全生產工作。根據蘇州發布報導，非必要不得離開昆山，市民全面減少非必要的活動，城市保持相對靜默；各級機關事業單位除承擔防疫任務的工作人員外，均就地轉為志願者參加社區防疫工作和社區服務。