朱立倫擬5月訪美拜會白宮高層　黃介正任國民黨駐美代表

▲國民黨國際事務部主任黃介正。（圖／記者徐政璿攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨駐美代表處於日前完備法律登記程序，近日將正式對外揭牌。國民黨主席朱立倫6日於中常會正式宣布，駐美代表將由國際部主任黃介正教授兼任，副代表一職則由國際部副主任黃裕鈞兼任。

國民黨表示，黃介正曾旅居華府15年，並在駐美代表處及美國重要智庫任職，駐外經驗完整豐富，更為我國國防政策、軍事戰略及兩岸關係等領域專家，未來將經常往返台北與華府之間，做為本黨與美國溝通之關鍵橋梁，全面支持並指導對美工作。

國民黨指出，黃裕鈞為本黨外交事務新生代，多年來深耕外交及美國事務。之前在朱主席授命下，黃裕鈞副代表赴美處理駐美代表處籌備事宜，並於兩個月內達成任務，成功設立本黨創黨以來首度單獨設立的駐美代表處。

朱立倫強調，感謝黃裕鈞在美國完成本黨駐美代表處準備工作，並肯定其表現及努力。未來黃裕鈞將常駐美國，負責推動整體對美工作。

國民黨表示，駐美人事發布後，黃裕鈞將儘速返回美國，並將首先處理朱立倫訪美事宜。此次訪美行程，將會拜訪美國國務院、國會、白宮等美方高層官員，也將拜訪智庫及僑社，並於知名大學舉行公開演講，「中國國民黨正式重返美國，將為中華民國的永續發展，台海的和平穩定，台美雙邊關係的精進，積極貢獻心力。」