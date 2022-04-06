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台南防疫超前部署　黃偉哲召開COVID-19確診個案在宅照護會議

▲台南市長黃偉哲下午召開「COVID-19在宅照護」會議，針對COVID-19輕症或無症狀確診者於自宅照護直至痊癒的相關配套措施進行初步討論。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲下午召開「COVID-19在宅照護」會議，針對COVID-19輕症或無症狀確診者於自宅照護直至痊癒的相關配套措施進行初步討論。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲6日下午邀集各專責醫院、醫師公會、診所協會、護理師公會等專家，召開「COVID-19在宅照護」會議，針對輕症或無症狀確診者於自宅照護，直至痊癒的相關配套措施進行初步討論，若日後個案人數持續攀升至一定水平時，可即時啟動相關應變作為，或預先階段性分流分送，以保全台南醫療量能。

會中由奇美醫院整合醫療中心蔡岡廷醫師，說明國外COVID-19染疫者在宅醫療及遠距醫療的相關規劃，強調確診個案在宅照護的模式成功與否，須搭配遠距醫療、訪問診療的虛實整合模式；以奇美醫院現有的COVID-19在宅住院團隊為例，經衛生局轉介確診個案，奇美醫院指揮中心經判定個案為生活可自理之輕症、無症狀者，且排除高齡者及慢性病者後，將由24小時輪值的專線人員持續監測個案體溫、血氧、血壓，並由後勤團隊調度防疫物資，及由往診團隊訪視個案臨時病況。

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今日與會的專責醫院強調，未來倘若執行COVID-19在宅照護，若輕症、無症狀個案家中有尚未完整接種COVID-19疫苗及追加劑者，未完整接種者可能會面臨潛在的傳染風險，提醒市民切勿輕忽，且應儘速接種。

台南市衛生局長許以霖也透過會議說明，近期將另外召開相關會議，先由台南市2家醫學中心、2家市立醫院建立在宅照護的標準作業流程、確認人力需求等相關細節，再邀集相關院所加入。

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