快訊／高雄疫情炸！陳其邁開槍　特定娛樂場所即起擴大採檢

記者賴文萱／高雄報導

指揮中心今（6）日宣布，新增281例本土案例，其中高雄今日也狂增37例，創下單日新高。高雄市長陳其邁下午召開記者會宣布，特定娛樂場所即日起（4/6~4/8）擴大採檢，包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）等場所。





▲高雄特定娛樂場所即日起擴大採檢。（圖／高雄市政府提供）

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其中，高市府要求工作人員／從業人員（含流動工作人士），全體員工皆應持有3日內PCR陰性證實。此外，皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應街種第3劑，否則不得提供服務。

▲▼高雄4/6疫情說明。（圖／高雄市衛生局提供）

今日高雄新增37例中主要分成一個雅閣私人會館22例，隔離中陰轉陽6例沒社區傳播風險，案25005（台中婚宴相關）接觸者4例，以及境外移入案22153接觸者5例。

陳其邁指出，雅閣私人會館名單比對有花點時間，盡可能擴大匡列採檢，有22例確診個案，另外就是跟案25005的接觸者，主要是4位高雄市民有去台中跟他接觸。

另外，案22153接觸者部分有4位，主要是高雄小港區指標個案是境外移入確診者，收治在醫療院所，10天2次採檢Ct值大於30回家中，但傳染給家中5接觸者。

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

高雄市5日新增9例確診個案，其中包括7例會館群聚、1例居隔陰轉陽、1例感染源不明，市府今召開記者會，公布個案公眾場所活動史，包括10餐廳、2百貨、2會館、2KTV、2公園、2運動場館都有足跡。陳其邁昨也不諱言，「在今天開記者同時，也有幾位(確診個案)，這會在明天說明」。