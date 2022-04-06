杰尼龜偷看廖老大直播！　不認輸還嗆「上傳成績就刪」：笑死我

記者施怡妏／綜合報導

台灣賽車教父「廖老大」不滿抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」酸台灣沒快車，為證明台灣賽車水準，今天（6日）「零四」飆出8.72秒紀錄，超越對方的8.93秒。不過，杰尼龜卻不認輸，在廖老大的直播下留言「用嘴造8.72？」「成績不敢拿出來，還說自己是亞洲紀錄，你要笑死我嗎？」

▲廖老大打龜成功。（圖／民眾提供）

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「廖老大」因不滿抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」，自費改裝一輛進口奧迪TT RS決定高下，並取名「打龜號」，今（6日）上午10點在風車大道，進行0到400公尺加速測試，以8.72秒打破對方8.93秒的成績，打龜成功。就連霧峰林家後代、賽車手林帛亨都大讚「零四 8.72秒去專用賽道應該可以直接刷亞洲紀錄吧？！」

廖老大今日實測時，將全過程開直播分享，沒想到杰尼龜「杰爺」也在看直播，甚至還留下狂妄的言論，「用嘴造8.72？」「成績不敢拿出來，還說自己是亞洲紀錄，你要笑死我嗎？」「等你們上傳車涯，我再叫eric刪你們的成績就好了！」

廖老大公布今天3趟的成績，分別為8.91、8.72和8.78秒，都打破杰尼龜的8.93秒，可惜無法突破世界紀錄7.9秒，不過，他喊話，兩個月後要打下亞洲紀錄，「我不只要讓中國人知道，我們的車夠快，也要讓亞洲、世界知道，台灣的汽車工業是很強的！」

▼風車大道湧人潮見證紀錄。（圖／翻攝廖老大直播）