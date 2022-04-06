確診父母一起隔離！　上海首次啟動「親子方艙」收治最小2歲　

▲上海5日正式啟動方艙，首創親子方艙 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／上海報導

上海「嬰幼兒集中隔離」事件，引發許多父母和網民強烈抗議。頂不住巨大壓力的上海衛健委緊急啟動改善方案，昨5日，上海新國際博覽中心方艙醫院W1至W5區正式啟動病人收治，該隔離場所也是首次開設「親子方艙」，采用「親子」收治模式。但這次最小收治年紀只到2歲，嬰幼兒安排尚未有具體方案。

根據陸媒《澎湃新聞》報導指出，親子方艙成立時間非常緊湊，3日下午，上海兒童醫學中心醫療隊接到指令，全體「整建製」轉移至新國際博覽中心方艙醫院，要在短短幾個小時內開設更大的兒童病區。從收治環境來看，兩個家庭一個區域，有供電、基本伙食、醫療服務等。

抱者出，昨有約4千多名患者陸續抵達，其中包括核酸檢測陽性的兒童及其家庭成員。w2艙特定區域的「親子方艙」收治模式比較人性化，一名患兒可由一名家長陪同。這次入住隔離年紀最小孩子是2歲，與母親一起同住。

▲ 上海首次啟用「親子方艙」，陰性家長可一人陪同。（圖／翻攝 澎湃新聞）

上海兒童醫學中心相關負責人表示，「從目前收治的患兒情況，八成以上家長都是陽性（屬於家族聚集性感染），方艙將采取「同收同治」；針對很小一部分核酸陰性的家長，又不願意和孩子分離，從人道主義的角度考慮，我們會提前告知風險，在家長充分理解後有相應安排。」

上海兒童醫學中心已經有「親子收治」經驗，之前入駐世博展覽館方艙醫，曾經照顧過330多親子床。這次團隊重新進駐上海新國際博覽中心方艙醫院，將沿用之前「親子方艙」模式， 近千張床位可以滿足近500個家庭的隔離收治 。

近日上海「嬰幼兒隔離」事件引發與論抗議，法國駐上海領事館代表歐盟24國發出公開信，要求上海市政府不要讓父母和嬰幼兒分開。經過幾日緊急調整，上海衛健委安排的「親子方艙」收治最小年紀是2歲，可以跟母親一同入住隔離。但尚未說明是否能收治年紀更小的嬰幼兒。

▼ 四月初大陸網傳上海嬰幼兒隔離中心，孩子與父母分開不斷哭泣 。（圖／翻攝 微信）