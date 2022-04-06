　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

確診父母一起隔離！　上海首次啟動「親子方艙」收治最小2歲　

▲▼ 上海四日晚上正式啟動方艙，首創親子方艙 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲上海5日正式啟動方艙，首創親子方艙 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／上海報導

上海「嬰幼兒集中隔離」事件，引發許多父母和網民強烈抗議。頂不住巨大壓力的上海衛健委緊急啟動改善方案，昨5日，上海新國際博覽中心方艙醫院W1至W5區正式啟動病人收治，該隔離場所也是首次開設「親子方艙」，采用「親子」收治模式。但這次最小收治年紀只到2歲，嬰幼兒安排尚未有具體方案。

根據陸媒《澎湃新聞》報導指出，親子方艙成立時間非常緊湊，3日下午，上海兒童醫學中心醫療隊接到指令，全體「整建製」轉移至新國際博覽中心方艙醫院，要在短短幾個小時內開設更大的兒童病區。從收治環境來看，兩個家庭一個區域，有供電、基本伙食、醫療服務等。

抱者出，昨有約4千多名患者陸續抵達，其中包括核酸檢測陽性的兒童及其家庭成員。w2艙特定區域的「親子方艙」收治模式比較人性化，一名患兒可由一名家長陪同。這次入住隔離年紀最小孩子是2歲，與母親一起同住。

▲▼ 上海四日晚上正式啟動方艙，首創親子方艙 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 上海首次啟用「親子方艙」，陰性家長可一人陪同。（圖／翻攝 澎湃新聞）

上海兒童醫學中心相關負責人表示，「從目前收治的患兒情況，八成以上家長都是陽性（屬於家族聚集性感染），方艙將采取「同收同治」；針對很小一部分核酸陰性的家長，又不願意和孩子分離，從人道主義的角度考慮，我們會提前告知風險，在家長充分理解後有相應安排。」

上海兒童醫學中心已經有「親子收治」經驗，之前入駐世博展覽館方艙醫，曾經照顧過330多親子床。這次團隊重新進駐上海新國際博覽中心方艙醫院，將沿用之前「親子方艙」模式， 近千張床位可以滿足近500個家庭的隔離收治 。

近日上海「嬰幼兒隔離」事件引發與論抗議，法國駐上海領事館代表歐盟24國發出公開信，要求上海市政府不要讓父母和嬰幼兒分開。經過幾日緊急調整，上海衛健委安排的「親子方艙」收治最小年紀是2歲，可以跟母親一同入住隔離。但尚未說明是否能收治年紀更小的嬰幼兒。

▼ 四月初大陸網傳上海嬰幼兒隔離中心，孩子與父母分開不斷哭泣  。（圖／翻攝 微信）

▲▼ 網傳上海嬰幼兒隔離中心，與父母分開 。（圖／翻攝 微信）

►爽玩馬祖3天才6880元！

ET快訊
快訊／北市金華國中教師確診！　4班級120名學生即起停課
人妻救夫淪狼老闆性奴！　蕃茄園變淫辱地獄
上海「喪屍團搶物資」畫面曝！　她爆哭：像暴亂一樣
新竹哥公審「保時捷占百貨2車位」 照片戰翻！
烏克蘭女兵遭男人面前「脫光衣服」凌虐！　強制拍片
快訊／桃園今增10確診！　市府1.5萬人採檢結果曝
5天爆796例！這縣市「一夜變色」　最新確診地圖曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

冥鈔太像人民幣母湯！大陸重懲人「冥」幣　央行：損害莊嚴形象

陸清明假期「露營遊」旅客成長3倍　周邊商品買氣旺訂單排至9月

上海單日個案破1.7萬例創新高　再展開新一輪全市檢測

上海方艙「喪屍團搶物資」！她只搶到一箱水爆哭：像暴亂一樣

確診父母一起隔離！　上海首次啟動「親子方艙」收治最小2歲　

陸新增感染數破「2萬大關」創新高　上海佔17077例疫情最嚴峻

封校男學生翻牆見男友　超甜一吻畫面瘋傳！天津相關部門曝真相

上海封城買不到雞蛋蔬菜　電視台竟教「輕斷食」網傻眼

影片曝！他封城偷放風慘被「剃陰陽頭」　遭訕笑嗆：你非得出去

李文亮翻版！女主播搶先警告1區防疫「原因不能說」　慘遭停職

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來！　「你來了就是害人」...網驚「超明顯暗示」

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

提早放學校方、保全未同步　警衛爆走擋門「踹車飆髒話」

陸小學生因疫情「被停止放假」　秒崩潰嚎哭師傻眼：我也有班

冥鈔太像人民幣母湯！大陸重懲人「冥」幣　央行：損害莊嚴形象

陸清明假期「露營遊」旅客成長3倍　周邊商品買氣旺訂單排至9月

上海單日個案破1.7萬例創新高　再展開新一輪全市檢測

上海方艙「喪屍團搶物資」！她只搶到一箱水爆哭：像暴亂一樣

確診父母一起隔離！　上海首次啟動「親子方艙」收治最小2歲　

陸新增感染數破「2萬大關」創新高　上海佔17077例疫情最嚴峻

封校男學生翻牆見男友　超甜一吻畫面瘋傳！天津相關部門曝真相

上海封城買不到雞蛋蔬菜　電視台竟教「輕斷食」網傻眼

影片曝！他封城偷放風慘被「剃陰陽頭」　遭訕笑嗆：你非得出去

李文亮翻版！女主播搶先警告1區防疫「原因不能說」　慘遭停職

冥鈔太像人民幣母湯！大陸重懲人「冥」幣　央行：損害莊嚴形象

邊框更輕薄！　iPhone 14 Pro Max最新渲染圖流出

舞台魅力超強！「工讀生」鬼鬼上台秒變巨星　男團看傻

愛愛完洗澡　她怕「沖掉精子」難受孕！名醫解答…網驚：它好猛

囧！高雄男「屎在滾」奔超商　拿架上餐巾紙應急結果超展開

外星人「找人類做愛」是真的　她自爆懷孕！美UFO機密檔案曝光

戲外變真好友！田美都去孫藝真婚禮　休息室爆哭：看她披婚紗掉淚

陸清明假期「露營遊」旅客成長3倍　周邊商品買氣旺訂單排至9月

台股重挫逾200點摜破月線　法人：跌深能否止穩看今晚美股

雙颱最快明後天生成！1個是「恐怖梅姬」　預估路徑曝

大陸熱門新聞

封校男學生翻牆見男友　超甜一吻畫面瘋傳

李文亮翻版！　女主播搶先警告1區防疫慘遭停職

大陸男當街遭剃「陰陽頭」！網見影片傻眼

上海宣布繼續封城　2500萬人足不出戶

影片曝！　他封城偷跑出家門慘被「剃陰陽頭」

上海方艙喪屍團搶物資！她只搶到一箱水爆哭

上海封城買不到菜　電視台竟教「輕斷食」

清明節燒口罩祭祖　陸官媒：消費祭拜傳統

陸新增個案破「2萬大關」創新高

上海疫情缺醫護！她「卡痰」窒息亡

8歲弟弟上網教寫程式！大學教授都認證

北京等3地爆疫！與「南韓服裝」有關

上海持續封城　長榮、華航取消多個航班

確診父母一起隔離！

更多熱門

相關新聞

上海封城買不到菜　電視台竟教「輕斷食」

上海封城買不到菜　電視台竟教「輕斷食」

上海5日確診逾1.3萬例破紀錄，同時傳出官方嚴格落實足不出戶卻又發生防疫大混亂，許多民眾關在家裡多天糧食快要耗盡，結果微博一名博主發現，電視台這個時候竟然在教大家「輕斷食」，眾人紛紛嘲諷開罵，「蛋奶現在是奢侈品了，小孩才配喝，大人都不配的」、「這是這幾天的節目？那也太不要臉了。」

上海封城獸醫與17隻動物同居 主人撿落葉模擬戶外讓毛小孩「方便」　

上海封城獸醫與17隻動物同居 主人撿落葉模擬戶外讓毛小孩「方便」　

上海持續封城　長榮、華航取消多個航班

上海持續封城　長榮、華航取消多個航班

上海：實行「封閉生產」企業可生產經營

上海：實行「封閉生產」企業可生產經營

上海疫情累計感染者超7.3萬人 全市核酸採樣2566.5萬人

上海疫情累計感染者超7.3萬人 全市核酸採樣2566.5萬人

關鍵字：

上海親子方艙　

讀者迴響

熱門新聞

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

他拿乙炔切割器噴臉毀容　母提告：只是孩子

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

直擊陳立農東區約會歐陽娣娣！

愛愛平均時間曝光！太久「恐傷2部位」

Selina男友財力驚人！穿搭低調奢華+曬名車

不斷更新／全台11縣市73校明天停課

女員工求加班又檢舉　老闆：好心沒好報

空腹吞3顆B群！她5分鐘內「痛倒送醫」　營養師揭正確吃法

千億「失智富豪」復仇成功　民視經營權恐生變

弟女友熱情陪看房　成交後她1句話讓眾人傻眼

「美艷老闆娘店內交歡」瘋傳　偷拍者身分曝光

漢神巨蛋疑確診者足跡！鼎泰豐30員工一度被通知採檢隔離

不斷更新／全台13縣市99校今停課防疫

富商月砸10萬元包養酒店妹　「每月2次+幫按讚」

更多

最夯影音

更多
大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...
張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面