上海方艙「喪屍團搶物資」！她只搶到一箱水爆哭：像暴亂一樣

大陸中心／綜合報導

上海新冠肺炎疫情嚴峻，今日通報新增本土確診311例和無症狀感染者16766例。目前，當地輕症或無症狀感染者被集中隔離，但持續傳出有隔離點傳出管理混亂情況。大陸社交軟體瘋傳「南匯方艙」近日發生搶物資，包括水、被子等，有隔離民眾表示，初時沒人管理，後來醫護人員等已到位。

網上影片顯示，該方艙醫院有大批民眾如喪屍搬瘋搶物資，被鋪、飯盒、水等物資靠搶獲得，拍攝者稱「這是南匯方艙，亂的、沒有人管，所有的物資都是靠自己在搶，所有的人都慌了」。還有一影片顯示，一名只搶到了一箱水的女士哽咽自拍，「像暴亂一樣的」，希望大家幫忙轉發影片，幫她度過難關。

▲網曝上海一方艙多人搶物資。（圖／翻攝自微博）

據《沸點視頻》報導，隔離人士林女士稱，（4）日剛到的時候，發現很亂，沒有人管理，自己也下去搶了水。她說，今天自來水已來了，一些物資也陸續送達，也有人管理、派發物資，並看到醫護人員派藥，一日三餐正常發放，馬桶壞了也有人修好，基本恢復正常秩序。

此前，對於無症狀感染者有沒有可能未來會居家隔離，上海集中隔離點醫療救治組組長陳爾真表示，這種可能性是有的，「看整個形勢的發展，如果量太多的話，有條件可以居家隔離。當然我們要配合居家管控的一些措施。」

但也有防控專家表示，根據目前的防控方案，無症狀者需要集中隔離醫學觀察，而「居家隔離也就意味著很有可能會居家傳染」。

上海新冠疫情繼續增加，上海市衛健委今早（6日）通報再新增本土病例17077例（含無症狀感染者）。上海並決定國家會展中心（上海）將改建成方艙醫院，建成後有望提供超過4萬個床位。