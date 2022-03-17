男大生如廁忘關門　清潔阿姨開門「淡定拖地」：姨啥沒見過

▲男大生大到一半，清潔阿姨開門進來。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

上廁所時一定要把門關好，否則若有人進來，場面會很尷尬。大陸山東有一名男大生，日前在如廁時忘記鎖門，結果清潔阿姨進門打掃，淡定在他面前拖地，影片曝光後引發廣大討論。

當事人馬同學透露，他日前在上廁所時忘記關門，結果上到一半，清潔阿姨開門進來，在他面前開始拖地，表現出一副很敬業的態度。畫面中可見，他手上拿著衛生紙，但是整個人十分緊張，內心也沒有安全感，阿姨似乎察覺到他的不安，於是說了句：「別擔心，姨啥沒見過」，殊不知說完後，氣氛反而變得更尷尬，「我當時就麻了」。

▲清潔阿姨緩頰「姨啥沒見過」。（圖／翻攝自微博）

影片在微博瘋傳，引發熱烈迴響，「實在是太尷尬了，非常的有代入感」、「會留下後遺症的」、「這是一種什麼樣的體驗」、「當年我們大學公共廁所就是這樣」、「這是男生最尷尬的經歷，大學遇過很多次」。許多網友認為沒什麼好怕，「那就關上唄」、「阿姨威武」、「你沒想法，阿姨也沒想法，害怕啥」、「大姨啥沒見過，你這是自卑吧」、「阿姨說的有道理」。

另外，也有不少人猜測，假如性別對調，可能就會有問題，「要是大爺去打掃女廁遇到這種情況，是不是就報警了」、「如果性別反過來，穩穩熱搜」、「性別一換，罵生百萬」。

延伸閱讀

▸ 才宣布離婚…謝和弦、莉婭宣布懷孕喜訊 前妻曝男方曾「哭求復合」

▸ 熱水虐貓自拍影片威脅女友復合 動保團體聚集法院呼籲重判

▸ 結婚前簽約預售屋 單親女遭月收35K男友嗆：妳家窮就是想占便宜