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俄羅斯3月經濟數據恐怖雪崩！　專家估今年GDP衰退15％

▲▼俄羅斯3月經濟數據嚴重下滑。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯3月經濟數據嚴重下滑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭遭國際經濟制裁，國際企業相繼退出導致當地製造業受嚴重打擊，3月俄羅斯標準普爾全球採購經理指數（PMI）從48.6降至44.1，可看出製造業受到的衝擊程度。經濟學家估計，俄羅斯今年GDP將大幅衰退12％，最多可能至15％，通膨飆升逾23％。

CNBC報導，PMI以50為分界點，低於50表示產業萎縮，高於50則產業擴張，而俄羅斯2月PMI指數已經在48.6，3月44.1的PMI指數更創下2020年5月以來最嚴重的萎縮。

國際投行對俄羅斯前景普遍看壞，歐洲復興開發銀行（EBRD）估計俄羅斯今年全年經濟衰退10％，2023年可能持平，並會進入長期經濟成長停滯的階段。

高盛則預估10％的經濟萎縮；國際金融研究所智庫（IIF）則預估俄國GDP今年衰退多達15％，2023年再衰退3％。

凱投宏觀（Capital Economics）認為俄國GDP會銳減12％，通膨率飆破23％；首席新興市場經濟學家傑克遜（William Jackson）在報告中提出，中歐和東歐也會有疼痛感，主要因產業供應鏈擾亂和更高的通膨率，將會對該地區的收入造成衝擊並抑制消費者支出，「我們預期戰爭會削弱中東歐今年1％到1.5％的經濟成長」。

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