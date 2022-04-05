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這些星座「你不黏他，反而更愛你」！網驚呼：準爆了

▲▼情侶,戀愛。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲有些星座不喜歡另一半太黏，當他/她需要時會自己找上門。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

記者李佳蓉／綜合報導

你談戀愛時也像個跟屁蟲一樣，死黏著對方不放嗎？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析有些星座「你越不黏他/她，反而越愛你」，交往時有人喜歡天天膩在一起，有的則需要有自己的獨立空間，有些距離更有美感，小別也可以勝新婚。名單出爐後不少網友狂喊準，快看你或另一半上榜沒。

安德魯統整「越不黏他/她，反而越愛你」的星座名單，參考太陽外也要看月亮及金星：

1.火象星座：牡羊座、獅子座、射手座

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屬於主動派、會先發起攻勢的火象星座，熱戀時巴不得分秒與你膩在一起，但隨著時間逐漸拉長，天天黏TT開始覺得膩、容易起紛爭，屬於「要有一點距離、有一點想念」才會珍惜的星座。有點雙重標準的火象星座，有時不喜歡你太黏，當某天突然反過來想找你時，你冷漠的態度又會讓他/她受不了。

此外，這3星座非常討厭另一半囉嗦，即使只是關心聽起來卻相當煩燥，但自己其實也屬於愛碎碎唸的一派。且必須知道「他/她不喜歡被黏，不代表他/她不會黏人」，在感情中相當傲嬌的火象星座，對於主動送上門、黏太緊的伴侶，反而覺得沒什麼挑戰性，因此你必須做到讓他/她主動黏你，而不是當一整天跟屁蟲。

這些星座「你不黏他，反而更愛你」！網讚一片：準爆了。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube）

 2.摩羯座、處女座

這2星座需要有自己的空間，談戀愛歸談戀愛，但彼此各有私事要忙，雖然享受與你在一起的時光與氛圍，但不能因此打亂他/她原有的秩序，一旦節奏被打亂，會感覺渾身不對勁。本身很獨立的摩羯與處女座，同樣也喜歡獨立的另一半，對方不打擾、甚至可以體諒，喜歡「大人式的戀愛」，平時各忙各的，約好一個時間約會以享受兩人世界。

較為被動的摩羯與處女座，身為另一半該懂得拿捏距離「有點黏又不會太黏」，在他/她需要時可以陪伴左右，又不會感到有負擔，只能靠自己觀察與摸索。

 3. 水瓶座

雖然大多時候的水瓶座非常理智、需要有私人空間，即使談起戀愛也一樣，但很多時候在愛上一個人後會變得很黏，就像無理取鬧的孩子般幼稚、想黏著對方。很大重點取決於他/她與你相處時是否能感到放鬆自在、有聊不完的話題。水瓶座很在意精神上的交流，若感覺沒壓力沒束縛，就想時時刻刻和你在一起。

若只是愛上他/她的皮囊、不懂他/她的心、靈魂無法交流，彼此只會感覺度日如年、相處起來很累。很多人想要控制、改變水瓶座情人，越想抓住他/她只會躲得越遠，和這星座談戀愛請用「放養」的態度，越不黏他/她，保持點距離，反而能勾起他/她的興趣。

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