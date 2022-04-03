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「交往2年0出遊」她嘆心情差　網看完全挺男友：好可憐

▲▼夫妻,情侶,爭吵,吵架。（示意圖／達志影像）

▲原PO和男友對出門玩這件事沒有共識。（示意圖／達志影像）

記者李芷萱／綜合報導

你有和另一半一起旅遊的經驗嗎？一名女網友透露，交往兩年都沒有和男友出遊過，即使她說可以負擔一半的錢，但男友還是覺得要花不少，也想多存錢買房子，讓她好奇詢問，「是我太麻煩嗎？」有不少網友起初建議可以嘗試溝通，但看完原PO後續補充，紛紛理解男方的做法，「 瞬間懂男朋友為什麼想省錢不出去玩了。」

原PO在《dcard》表示，和男友交往兩年都沒有到外縣市玩並過夜的行程，最多是看電影、吃飯，錢大部分男方會負擔，因為看到很多情侶會一起出去玩很羨慕，可是男友認為出去玩要花不少錢，對旅行也還好，比較想存錢買房，「我心情就有點不好，是我太麻煩嗎？」

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戀愛不吵架。（圖／達志／示意圖）

▲原PO男友比起出門玩，比較想存錢買房。（示意圖／達志影像）

不少人看到這裡，則留言表示，「在一起兩年了...去幾次不過分吧」、「跟他溝通」、「完全沒出去玩的情侶...好難想像」、「才不是妳太麻煩，最少一年內也出去玩個兩三次」，也有人給原PO建議，「看誰比較想要囉，試試看跟他說妳願意旅費全出？」

原PO後續也在留言處補充，她月收三萬，因為家中有負債、父母也沒工作，所以會月給一萬五生活費，學貸和保險共七千，手機費五百，吃飯六千，只能月存一千五，因為經濟問題和男友出門沒辦法付任何錢，沒辦法幫男方負擔，也沒有什麼朋友和社交活動，但在生日會買禮物給對方，男友則是月收四萬，平常約花在她身上六千，「我不知道她要存多久才能買到房子，我只是在考慮要不要換男友，不然我覺得我跟他都過不好，很難有未來。」

不過也因為原PO後來的說明，讓許多覺得原PO可憐的網友開始挺男方，「沒錢一個月吃6000會不會太多，很多學生一個月生活費都沒6000還是活的好好的」、「這心態我真的是佩服了」、「平常看電影吃飯都拿不出來，去外縣市過夜要怎麼付一半的錢」、「看完留言只覺得男方好可憐」、「快逃，我說你男友」、「 瞬間懂男朋友為什麼想省錢不出去玩了。」

►睡到自然醒就靠它了

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