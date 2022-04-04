▲新北農村女力林奕慧發威，東成茶葉轉型幕後推手。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣職場女性主管職比例，2020年相較2010年成長10%，意味著職場女力崛起情況愈來愈普遍，新北市農村社區女性亦不遑多讓，其中又以位於坪林東成茶葉林奕慧所領導的社區茶葉轉型成果亮眼，成功引領茶園從一級邁向六級產業之路。

林奕慧表示，10年前因先生的一句話「想回家鄉從農」，便毅然決然辭去人壽公司襄理一職全心陪伴先生投入家族所經營的茶葉，從一個完全不懂到深入及熱愛農業，她比任何人都付出更多心力與時間，對於她而言這是一份艱辛挑戰，但她深信只有不斷創新才能延續東成好味道。

因此在帶領東成轉型路上，林奕慧提到她先從創新包裝改起，將原本大包裝重新設計成吸引人的文創小包裝方便消費者入手，且與丈夫蘇育裕一起導正茶園安全用藥觀念，以及完善產銷履歷，強調東成茶葉安心又安全的品牌理念，並積極開發新產品，如包種茶系列的蛋捲、爆米花、抹茶粉等。

▲坪林東成茶葉林奕慧所領導的社區茶葉轉型成果亮眼。

近年來東成以「農業永續的先行者」為目標，積極參與政府獎項、認證及專案，在今年獲頒經濟部水利署台北水源特定區管理局「五甘Ga水源守選精選產品」及慈心有機農業發展基金會「綠色保育產品證書」，積極貫徹「動物好，人才會跟著好」初衷，在兼顧生計前提下，透過友善農田生態耕作朝向與自然和諧共處。

除環境保育成績亮眼外，在去年行政院農委會第七屆農村好物選拔中，更以包種抹茶及蜜香紅抹茶口味爆米花獲選，也在參與選拔過程中，發現辦公室喝茶文化是一塊巨大的市場，未來將開發「多種口味茶包品項」，希望透過多品項布局，將東成茶葉品牌被更多人知道。

農業局長李玟表示，近年來參與社區事務女性比例大幅上升，也為社區注入活力帶來更多創新作法，帶動社區產業轉型、翻轉農村樣貌，相信透過更多亮點案例先驅的引領，新北市未來會有更多女性願意投入農村事務發展，打開新北農業新視野。

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