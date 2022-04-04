▲母犬絕育大幅下降87%，新北遊蕩犬源頭減量公私協力成功。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市為減少流浪犬數量，長期與社團法人台灣懷生相信動物協會進行流浪犬減量絕育工作。今（4日）為世界流浪動物日，相信動物協會與動保處在毛寶貝生命教育園區發布新北市流浪犬絕育率達86.8%，是台灣目前最大規模公私協力執行流浪犬減量成功案例。

自2016年開始，動保處計畫性與相信動物協會展開「新北市遊蕩犬高強度絕育計畫」，透過絕育母犬，阻斷生育源頭達到減量目標。相信動物協會執行長郭璇表示，能達到高強度絕育計畫有三個重點，包含在預定計畫時間表、對象涵括有主及無主犬、區域母犬絕育比例達80％以上。

▲區域內母犬絕育達80%以上，就可減少大量幼犬出生。

沒有飼主在外遊蕩的犬隻，有人飼養但可在外自由活動家犬，長期籠內飼養、鏈養犬隻，亦包含在此次絕育計畫內。執行前，由協會人員先做遊蕩犬數量估計，評估計畫時間內所需人力、物力與資源。

按照計畫步驟「找出母犬」再「絕育」，過程中須主動進行家戶訪查，搭配民眾網路通報，匡列所有未絕育母犬進行絕育。區域內母犬絕育達80%以上，就可減少大量幼犬出生，讓流浪犬數量大幅度減少。

新北各動物之家幼犬入所數量也從2015年2694隻，到2021年僅剩344隻幼犬，入所數大幅下降 87%；為避免從動物之家認養犬隻在外繁殖，新北動保處2020年起也連帶改變送養政策，8個動物之家所有母犬需做完絕育，再提供民眾認養。

▲家長陪同小朋友們一同參觀園區展出的網路插畫名家「隨便畫小姐」200幅毛寶貝療育形象。

動保處楊淑方表示，高強度絕育計畫共遍及29個行政區，動保處和相信動物協會共清查出1萬7322個遊蕩犬分佈地點，同步完成新北遊蕩犬地圖繪製，其中1萬7035處皆已達到母犬絕育率80%以上。

楊淑方說，高強度絕育計畫能成功，公私協力的效果功不可沒，相信動物協會自力培養專業的計畫執行團隊，新北動保處則提供來自一般民眾通報的遊蕩犬資訊，以及協助與各地單位溝通，讓協會人員能順利進入特地區域進行訪查、擺放圍籬誘捕犬隻等行動；相信動物協會今年也正在桃園區域進行絕育行動，目標將計畫推展至全台。

▲小朋友們閱讀「我想有個真正的家」繪本給板橋動物之家招牌狗大頭聽。

▲板橋動物之家志工團隊引導小朋友一同帶毛寶貝出籠散步。

【更多新聞】

快訊／基隆+31新增16處足跡 火車站、教會、菜市場入列

快訊／林右昌第3次PCR結果出爐 4／5零時起解除隔離

基隆市警局24人染疫急召回1200人 中庭急設篩檢站全面採檢PCR

快訊／北海岸死亡車禍！轎車撞擊咖啡店老闆…他噴飛30米傷重不治



快訊／基隆+39大量足跡曝！ 酒吧、郵局、電信門市入列