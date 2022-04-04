快訊／新北+46最新足跡　北捷、麥當勞、好市多、電影院、運動中心

▲新北確診者足跡0404。（圖／新北市府提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4日）公布國內新增133例本土個案，以新北市46例最多。新北市衛生局下午公布確診者公共場所足跡，包含板南線、中和新蘆線、松山新店線，公車、客運，以及麥當勞、好市多、家樂福、電影院、運動中心等地。

新北市長侯友宜表示，今日確診分佈三峽區15人、三重區8人、中和區5人、土城區3人、新店區3人、汐止區2人、板橋區2人、金山區2人、瑞芳區2人、樹林區2人、 新莊區1人、萬里區1人。

侯友宜說明，今5例新增足跡相關採檢陽性、28例居隔採檢陽性、13例居隔陰轉陽。其中三峽相關案19人、中和相關案2人、基隆相關案8人、北市相關案6人、台中相關案1人、花蓮相關案1人。

新增個案5人分別為案24467：男性，50多歲，職場與活動地點在北市，4/1咳嗽、流鼻水，自行快篩陽性，前往醫院採檢PCR陽性，Ct值14，居住地新店區。案24468：男性，10多歲，國中學生，3/29流鼻水，4/1發燒，就醫採檢PCR陽性，Ct值18.2，居住地新莊區。

案24560、案24561為同住家人，兩人3/31同時出現喉嚨痛、肌肉痠痛、咳嗽症狀，就醫採檢PCR均為陽性，居住地土城區。案24560，女性，40多歲，Ct值18.16。案24561，女性，70多歲，Ct值17.1。