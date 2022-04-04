LIVE／新北+46「10校停課」　侯友宜最新說明



記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4日）公布國內新增133例本土個案，個案分佈全台11縣市，其中以新北市46例最多。截至昨（3日）新北市已9校全校或部分班級停課，今再新增1校共累積10校停課。新北市長侯友宜將於15時召開記者會，說明防疫最新進度。

指揮中心表示，今日新增133例本土病例，為64例男性、69例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月27日至4月4日，其中包含50例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(46例)、基隆市(31例)、台北市(23例)、桃園市(15例)、宜蘭縣(6例)、新竹縣(4例)、花蓮縣(3例)、新竹市(2例)、台中市、高雄市及屏東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

侯友宜今上午赴三峽區公所視察「平寧計畫」，他表示，三峽確診數字這幾天確實很高，不過看起來有下降的趨勢，透過不斷地擴大匡列及採檢，有效穩定疫情。



侯友宜說，三峽區這波疫情是由樹林某科技廠的外籍移工開始再傳到學校，源頭清楚，特別感謝三峽區公所、警政、衛生等單位第一線同仁的辛苦，他們24小時不眠不休非常認真打拚，也感謝學校的老師跟同學們的配合，希望大家一起努力守住疫情。



侯友宜指出，校園的防疫一定要落實，新北市是全國要求最嚴格的，上課時老師及同學都要戴口罩，而且要有隔板，打滿兩劑疫苗才能進到校園，平時也不斷宣導大家落實三級防護、健康五原則，做好自我管理。



侯友宜也建議中央將目前的防疫路線定調清楚，各縣市才能有一致的做法；他強調，防疫中央地方永遠是一條心，中央的路徑會影響地方執行的方法，路線清楚地方可以有所依循，也讓民眾知道如何做好配合。

此外，侯友宜也呼籲尚未接種疫苗的65歲以上長輩儘快施打，避免感染後重症的機率。

▼新北市長侯友宜4日視察平寧計畫。（圖／新北市政府提供）