快訊／新北+46「分佈12行政區」　國中生發燒Ct值18.2

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4日）公布國內新增133例本土個案，以新北市46例最多。新北市長侯友宜15時召開記者會，他說明，今日確診分佈三峽區15人、三重區8人、中和區5人、土城區3人、新店區3人、汐止區2人、板橋區2人、金山區2人、瑞芳區2人、樹林區2人、 新莊區1人、萬里區1人。

▲新北疫情0404。（圖／新北市府提供）

侯友宜說明，今5例新增足跡相關採檢陽性、28例居隔採檢陽性、13例居隔陰轉陽。其中三峽相關案19人、中和相關案2人、基隆相關案8人、北市相關案6人、台中相關案1人、花蓮相關案1人。

新增個案5人分別為案24467，男性，50多歲，職場與活動地點在北市，4/1咳嗽、流鼻水，自行快篩陽性，前往醫院採檢PCR陽性，Ct值14，居住地新店區。案24468，男性，10多歲，國中學生，3/29流鼻水，4/1發燒，就醫採檢PCR陽性，Ct值18.2，居住地新莊區。

案24560、案24561為同住家人，兩人3/31同時出現喉嚨痛、肌肉痠痛、咳嗽症狀，就醫採檢PCR均為陽性，居住地土城區。案24560，女性，40多歲，Ct值18.16。案24561，女性，70多歲，Ct值17.1。

此外，侯友宜今上午赴三峽區公所視察「平寧計畫」，他表示，三峽確診數字這幾天確實很高，不過看起來有下降的趨勢，透過不斷地擴大匡列及採檢，有效穩定疫情。



侯友宜說，三峽區這波疫情是由樹林某科技廠的外籍移工開始再傳到學校，源頭清楚，特別感謝三峽區公所、警政、衛生等單位第一線同仁的辛苦，他們24小時不眠不休非常認真打拚，也感謝學校的老師跟同學們的配合，希望大家一起努力守住疫情。



侯友宜指出，校園的防疫一定要落實，新北市是全國要求最嚴格的，上課時老師及同學都要戴口罩，而且要有隔板，打滿兩劑疫苗才能進到校園，平時也不斷宣導大家落實三級防護、健康五原則，做好自我管理。



侯友宜也建議中央將目前的防疫路線定調清楚，各縣市才能有一致的做法；他強調，防疫中央地方永遠是一條心，中央的路徑會影響地方執行的方法，路線清楚地方可以有所依循，也讓民眾知道如何做好配合。

侯友宜也呼籲尚未接種疫苗的65歲以上長輩儘快施打，避免感染後重症的機率。