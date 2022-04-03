陸籍生駕車誤闖伯朗大道天堂路　掉頭太緊張人車摔田邊水溝

▲男子自駕掉落田邊水溝。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局錦安派出所轄內，於3日14時25分左右，在全年管制區「天堂路」發生一件自駕掉落田邊水溝事故，車內3人均無人受傷。

該車駕駛黃先生(22歲)與同為來自大陸浙江省的2位同學，利用清明連續假期租車至東部自駕旅遊，全程使用GPS衛星導航，所以不知進入伯朗大道天堂路全年管制區，在被騎自行車遊憩的旅(遊)客告知後，一時心急想掉頭離開，遂因緊張導致車身半側掉落田邊水溝，路人見狀隨即撥打110報案；案經員警到場處置，所幸車內3人均無人受傷，酒測值為0，隨後經吊車吊起順利駛離現場。惟其無通行證仍駛入管制區，員警依其「違反道路交通管理處罰條例第60條2項2款」摯單開罰。

關山警察分局在此重申，池上鄉伯朗大道為「全年管制區」，無持有池上鄉公所所發給之「池上鄉民通行證」者，不得駛入，請依照公告及指揮人員指示行駛，違者依法告發；另清明連續4天假期，預期各大景點將會湧入大批人(車)潮，但為防堵新冠肺炎(COVID-19)疫情，請民眾務必戴上口罩、勤洗手、多消毒，維持室內1.5公尺、室外1公尺之社交距離，以維護自身及他人健康安全。