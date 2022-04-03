「向海致敬安全計畫」　台東縣多元培育運動觀光海域安全人才

▲台東縣政府舉辦「向海致敬安全計畫」課程，多元培育運動觀光海域安全人才 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為多元培育運動觀光海域安全人才，加強民眾對海域風險的觀念及自救救溺的能力，台東縣政府於4月2日、3日啟動向海致敬安全計畫，學員們主要來自水域遊憩活動業者，及一些民宿飯店業者及民眾，學員約30餘位，能學會基本的急救技術CPR、AED等並取得證照。

台東縣長饒慶鈴表示，今(111)年獲得中央海洋委員會經費補助舉辦多項水域安全課程，包含增強救護能力的BLS基本救命術證照班、學習自救救溺能力的水域安全宣導課程，以及近年流行的立式划槳SUP丙級教練證照班等，期待多元培育海域遊憩活動運動觀光產業人才，邁向海域安全，推動海域遊憩慢經濟。

縣府交通及觀光發展處指出，30多位學員昨日課程內容為練習CPR按壓、AED使用、包紮方法學習課程並舉行測驗，以取得BLS基本救命術證照；今(4/3)日則為安全推廣課程，展開「台東縣向海致敬安全計畫」一系列海域安全人才培育課程的序幕。學員中有不少是帶領遊客進行SUP立式划槳活動業者，也有來自蘭嶼的浮潛教練，希望能上課增能，具備更多海域安全技能，以提供遊客更安全的水域遊憩活動體驗。

交觀處余明勳處長進一步說明，海域安全需要長期投入資源推動，目前縣府針對水域遊憩業者辦理BLS證照班、安全推廣，及4/7開始的3梯次(4/7～9、4/16～18、5/7～9)SUP立式划槳丙級教練證照班，都是為了協助業者增強救護能力、海域安全觀念及專業能力，與業者攜手打造台東水域安全的形象。