體適能團隊進入最高海拔利稻文健站　打造台東健康部落

▲台東縣政府導入體適能團隊進入最高海拔利稻文健站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長饒慶鈴1日於台東縣海拔最高的海端鄉利稻文健站宣布，台東縣政府今(111年)持續推動原住民部落長者運動暨延緩失能照護計畫，同時由湯慧娟教授率領的台東大學體適能團隊帶到利稻，希望讓長者們參與文健站的課程活動中融入健康體適能單元，促進長者健康及加強防止跌倒，打造台東健康部落。

縣長饒慶鈴、議員張全馨嵐、海端鄉長胡金至、縣府原住民族行政處長方銘總等貴賓一同將台東大學體適能團隊帶到利稻文健站，導入專業運動指導，饒縣長表示，台東縣政府全力做好照顧部落長者的工作，為了帶入高齡長者正確增肌觀念及新興健體知識，讓長者們參與文健站的課程活動中融入健康體適能，促進長者動能與保健。

海端鄉利稻文健站是全縣各地方文健站中海拔最高，利稻村以布農族原住民及部份遷入的平地人，以高山蔬菜等農作物或是打零工為主，部落老年人口比率高，文健站在部落極為重要。

負責體適能指導計畫的台東大學體適能團隊湯慧娟教授表示，受台東縣政府委託導入專業運動指導進入利稻文健站，課程規劃包含戶外健體課程設計與指導及延緩失能課程設計與實施，指導照服員如何帶領長者正確運動，由於部落多數長者仍在務農，盼透過運動指導正確姿勢，避免長者勞動傷害。