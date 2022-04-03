台東今再度「嘉玲」　高雄2確診者開車遊花東足跡曝

▲高雄通報有2確診個案自行開車花東旅遊足跡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今(3)日無新增確診案例，再度傳來「嘉玲」好消息，不過，2日衛生局接獲高雄通報有2確診個案自行開車花東旅遊足跡，經疫調匡列4人列為自主健康管理，另外，昨日鹿野快篩站採檢153位，結果也全陰性，縣長饒慶鈴請鄉親勿鬆懈，持續做好個人防疫工作，戴口罩、勤洗手、落實實聯制等各種防疫規定。

台東縣衛生局表示，高雄市所通報的案24017、24018兩人，係3月25日自行開車前往花蓮旅遊，於中午分別在台東市區及成功鎮短暫停留，外帶食物及伴手禮在路途享用，隨後一路到花蓮，28日回程則也同樣在市區及成功鎮購買伴手禮，衛生局共匡列4人列為自主健康管理。另外，衛生局針對昨日鹿野快篩站篩檢情形說明，共採檢153人，結果全部皆為陰性。

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饒慶鈴縣長提醒鄉親雖然近日台東已有2天確診案例「嘉玲」，但民眾不能因此鬆懈，面對病毒不能存有僥倖，必須持續做好個人防疫工作，清明連假期間，縣民外出時應遵守防疫規定，勤洗手、戴口罩並保持安全社交距離，最好採線上問候祝福，避免移動接觸或感染，隨時落實自我健康管理，保護自己也保護家人。