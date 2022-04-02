《有一種暖，是台東暖》華山藝文特區開展！再抽萬元暖遊程

▲《台東溫泉意象展》記者會，決選出「台東暖浴衣」設計比賽最終賽果及頒獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東溫泉有超過百年歷史的故事背景，更有美不勝收的人文風景，成為許多旅客休閒泡湯的首選去處。台東縣政府為讓更多民眾認識在地溫泉，延續去(2021)年「台東暖湯季」系列活動，在台北華山1914文創園區中1C館2樓策畫《有一種暖，是台東暖》台東溫泉意象展限定展覽，並於2日舉辦記者會，決選出「台東暖浴衣」設計比賽最終賽果及頒獎，冠軍由設計師鄭佳容所創作的「山中溫泉浴衣」獲得，參賽者們的浴衣成果也在展館中展出。

去年的台東暖湯季系列活動規畫「台東暖浴衣」設計比賽，向全國設計人才廣發英雄帖，最終從眾多投稿中選出4件作品，並於今日開幕記者會揭曉評比結果，由設計師鄭佳容所創作的「山中溫泉浴衣」脫穎而出，除了獲頒獎金3萬元外，未來台東縣政府更將與當地業者洽談授權使用。

身為設計比賽評審長的時尚設計師沙布喇．安德烈，率領卑南國中學生，以異材質創作勾勒台東溫泉印象，還有國際金獎攝影師曾進發和暢銷人氣攝影師 mookio阿默透過鏡頭捕捉，搭配文字鋪陳、聲景營造，讓《有一種暖，是台東暖》台東溫泉意象展宛如探訪台東溫泉鄉。

縣府交觀處指出，為拉近民眾體驗台東暖的機會，將送出3組台北-台東雙人來回機票及入住高級連鎖品牌飯店「知本老爺酒店」一晚，總價值逾萬元。民眾只要在展覽期間於現場填寫問卷即可參加抽獎，獎項還包括集結12家台東優質溫泉業者，總價值新台幣3,000元的「暖呼照」，邀請大家一同走訪台東、感受台東。