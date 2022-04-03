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日本疫情「第6波未平」第7波又起！　44地區確診數再攀升

▲▼日本Omicron疫情。（圖／路透）

▲日本各地疫情又出現升溫跡象。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

台灣本土疫情再度爆發，與此同時日本也同樣升溫，共有44個都道府縣的新增確診病例相較上一週有所增加。儘管疫情再度蔓延並沒有造成現階段的醫療緊繃，但專家依然示警，如果再這樣下去，在第6波疫情尚未緩解的情況下，恐怕又要迎來第7波疫情。

根據《共同社》報導，日本2日新增4萬8825例確診，相較上週同期多了約1500人。據內閣官房1日公布的數據顯示，除了富山、德島以及香川3個縣，全日本共有44個都道府縣的近1週確診人數較上週有所增加。其中鹿兒島增加至1.67倍、佐賀1.66倍、島根1.61倍，整體疫情明顯出現升溫趨勢。

受此影響，專家表示，儘管按照目前的增長情況，還沒有導致病床不敷使用，但是再這樣下去，很有可能使得日本在第6波疫情都還未消退的情況下，就迎來第7波疫情。

▲▼東京疫情擴大。日本疫情,covid-19。（圖／路透）

▲專家示警，雖然第6波疫情尚未結束，但恐怕將直接迎來第7波疫情。（圖／路透）

東京都2日新增7395例確診，雖然較上週同期減少45例，但是自3月22日解除蔓延防止重點措施後，東京都每週至少有5天的新增確診病例較上週同期增加。有第一線的保健所工作人員表示，第7波疫情恐怕已經開始。

遠在離島的沖繩2日則是新增1173例，較上週同期新增294例，同時連續4天突破1千大關。沖繩縣政府透露，根據第一線的醫護人員指出，醫院開始出現無法收治住院病患的情形。

根據《日本放送協會》報導，3月23日至29日的一個星期內，確診病例有超過半數都是10歲至29歲的年輕族群，然而這個年齡層的第3劑疫苗接種率卻比其他年齡層還要低。專家警告，「年輕人的活動範圍廣泛，更容易感染新冠肺炎，隨著入學以及就業（春天為日本的畢業季）等新的生活模式開始也會提高感染風險，希望可以盡速接種疫苗。」

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