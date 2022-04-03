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大陸 大陸焦點 特派現場

2歲女兒被送隔離點！上海媽心碎「希望接到身邊」　官方曝現狀照

▲上海傳出多名嬰幼兒被單獨隔離。（圖／翻攝自小紅書、微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海疫情嚴峻，近日金山區一處「嬰幼兒隔離點」被爆多名嬰幼兒擠在一起，要與家長骨肉分離，引發熱議。一名2歲孩童的母親透露，看到相關影片後非常心急，很希望能將女兒接到身邊照顧。對此，上海公衛闢謠稱，是醫院兒科病房騰挪過程中的一些場景，並公佈隔離點現狀照。

▲網傳畫面可見，同一室內擠有多名孩童。（圖／翻攝自微博）

據《中國新聞週刊》報導，上海一名朱姓女子與2歲女兒3月26日確診，隨後轉入同仁醫院。2天後，朱女被轉運至方艙醫院，其2歲的孩子卻不能通行，要被轉入金山區公共衛生臨床中心隔離點。朱女透露，孩子轉過去後，家長和醫生有一個聊天群組，但醫生回覆訊息並不及時，自己也沒法知道女兒的詳細情況。

近日一段疑似金山公共衛生臨床中心嬰幼兒隔離點的影片在網路熱傳。朱女看到後非常著急，表示現在非常希望能將女兒接到身邊來由自己照顧，如果不行，希望隔離點能公開孩子目前的情況，希望能讓孩子處於一個可以「監控」的狀態。

▲▼ 上海疫情,上海嬰幼兒隔離點。（圖／上海闢謠）

▲上海公衛對網傳畫面闢謠，並公布實際隔離點現狀。（圖／上海闢謠）

上海市公共衛生臨床中心2日答覆上海辟謠平台，指網傳的內容是醫院兒科病房騰挪過程中的一些場景，並非「金山嬰幼兒隔離點」；收治在醫院的兒科患者由派駐的醫護團隊負責，患兒的醫療診治和生活照料是有保證的。

▲▼ 上海疫情,上海嬰幼兒隔離點。（圖／上海闢謠）

▲▼ 上海疫情,上海嬰幼兒隔離點。（圖／上海闢謠）

▲▼ 上海當局公布的嬰幼兒隔離點現狀照。（圖／上海闢謠）

▲▼ 上海疫情,上海嬰幼兒隔離點。（圖／上海闢謠）

上海公衛同時公佈了嬰幼兒隔離點現狀的照片，可見一群小朋友住在寬闊的病房內，每張病床都被藍色布屏隔開。但網友並不買單，怒批「別把公眾當傻子」，「大概痴呆能相信這種擺拍。這樣反而越描越黑」、「人性都沒了防個球的疫」、「看不到爸爸媽媽，只有穿著防護服帶著塑料手套的的人，沒有擁抱，沒有肌膚接觸，這樣對孩子的身心健康都是巨大的傷害」。不過也有人認為，確診的小朋友確實應送去專門的兒童診科接受觀察。

據《中國慈善家雜誌》早前報導，金山病區陸續傳出不少照片和影片，反映被隔離的幼兒較多，相對地護士則較少，醫護人員還透露一個護士基本上要照看約10個孩子，種種情況令家長十分揪心，連覺也睡不著，擔心護士忙不過來，連洗澡、擦屁股等衛生保障也不知是否照顧周到。

▼ 有媽媽分享自己的痛苦經歷，不過說法未經證實。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 上海疫情,上海嬰幼兒隔離點。（圖／翻攝自微博）

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