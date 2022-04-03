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快訊／新北確診女台南足跡曝　三井OUTLET 、高鐵站摩斯漢堡入列

記者林悅／台南報導

台南市3日沒有新增COVID-19病例，但有1名新北市10多歲女性個案23754於3月27日在台南市活動，範圍包含中西區卡加米亞casamia cafe、歸仁區MITSUI OUTLET PARK、摩斯漢堡高鐵台南店，3日上午進行大清消，其中MITSUI OUTLET PARK近期已第二次大清消。

▲新北市案台南活動足跡，西區卡加米亞casamia cafe、歸仁區MITSUI OUTLET PARK、摩斯漢堡高鐵台南店，3日上午進行大清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新北市案台南活動足跡，西區卡加米亞casamia cafe、歸仁區MITSUI OUTLET PARK、摩斯漢堡高鐵台南店，3日上午進行大清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲新北市案台南活動足跡，西區卡加米亞casamia cafe、歸仁區MITSUI OUTLET PARK、摩斯漢堡高鐵台南店，3日上午進行大清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲新北市案台南活動足跡，西區卡加米亞casamia cafe、歸仁區MITSUI OUTLET PARK、摩斯漢堡高鐵台南店，3日上午進行大清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新北市個案23754 於台南市活動後，3月27日下午自高鐵台南站搭乘654車次北上，31日出現發燒、流鼻水症狀，至社區採檢站採檢後陽性確診，Ct 值18.22；該名個案尚未接種過任何一劑COVID-19疫苗。

▲新北市案台南活動足跡，西區卡加米亞casamia cafe、歸仁區MITSUI OUTLET PARK、摩斯漢堡高鐵台南店，3日上午進行大清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲新北市案台南活動足跡，西區卡加米亞casamia cafe、歸仁區MITSUI OUTLET PARK、摩斯漢堡高鐵台南店，3日上午進行大清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲新北市案台南活動足跡，西區卡加米亞casamia cafe、歸仁區MITSUI OUTLET PARK、摩斯漢堡高鐵台南店，3日上午進行大清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局提醒，曾與新北市個案23754 同時段於中西區卡加米亞casamia cafe、摩斯漢堡高鐵台南店用餐的市民，請進線（06）2880180安排採檢；其他足跡重疊或相關的市民，請落實自我健康監測，若出現身體不適或疑似COVID-19症狀，請佩戴口罩儘速就醫採檢。

▲新北市案台南活動足跡，西區卡加米亞casamia cafe、歸仁區MITSUI OUTLET PARK、摩斯漢堡高鐵台南店，3日上午進行大清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為查核本市娛樂場所疫情防治作為落實之情形，衛生局2日晚上會同經發局、警察局前往稽查，未發現違反防疫相關規定的從業人員或顧客；黃偉哲市長說明，近日本土疫情持續升溫，請市民務必落實個人防疫措施，共同嚴守社區防線。

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