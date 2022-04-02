基隆市工班6人確診感染源不明　林右昌：與這案相關可能性高

▲基隆市長林右昌直播疫情說明指出，中正區某工地出現6例確診案群聚，其中1人是家人，5人為工班人員。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、蔡佩旻／基隆報導

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增160例本土個案及244例境外移入。其中基隆市確診人數為37人，基隆市長林右昌直播疫情說明指出，中正區某工地出現6例確診案群聚，其中1人是家人，5人為工班人員，分別為案23893、案23858、案23891、案23892、案23895、案23890。

林右昌指出，指標案為日前公布之案23391年約40多歲3月30日確診，其妻為23376被他傳染，案23391在職場有工班一同工作，最早發病者為工班老闆娘案23530，60多歲女性，在3月31日確診先傳染給先生及4名同事，其中工班人員案23892傳染給其妻子案23890。

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林右昌表示，該群聚案例「非常有可能」與台中喜宴案例有關。根據疫調資料顯示，其中案23391與台中婚宴的案23856和案23857與工班認識，且居住地臨近而平時均有互動，該案經衛生局以地址與其關係比對，判斷與其關聯性，將會再進一步疫調，而也針對居住社區進一步執行疫調及匡例，積極管控，足跡與疫調結果。

▲基隆市工地6例確診案群聚，指標案為日前公布之案23391年約40多歲3月30日確診CT值13.26，其妻為23376被他傳染，今日因新增其中1人是家人，5人為工班人員。（圖／記者郭世賢翻攝）





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