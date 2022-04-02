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25條Omicron傳播鏈！一圖看各縣市重災群聚　這條157人染疫還沒完

▲▼高雄樹科大2體育老師確診，校園緊急大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲今增160例本土創新高，全台14縣市都出現確診者。（示意圖／記者賴文萱翻攝）

記者張乃文／整理報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布確診案例新增404例，包含160例本土個案與244例境外移入，雙創今年新高。本土個案分布14縣市，其中新北市52例最多，基隆市新增37例確診，桃園市、台北市分別有22例、18例。據了解，總共有25條Omicron傳染鏈，而台中婚宴為最新定序BA.2.3，但與一開始的基隆序列並無相關，詳細情形仍有待釐清。

指揮中心表示，今日新增之160例本土病例，其中包含83例為無症狀感染。個案分布為新北市52例，基隆市37例，桃園市22例，臺北市18例，高雄市9例，宜蘭縣6例，花蓮縣5例，彰化縣3例，新竹縣及新竹市各2例，金門縣、台東縣、台中市及屏東縣各1例。相關疫情調查持續進行中。

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新北市長侯友宜2日說明，新北市確診個案增加52例，中和相關案7人、三峽相關案18人、樹林科技廠相關2人、基隆相關案8人、桃園相關案5人、台中婚宴相關案2人、花蓮相關案2人，北市相關案1人。三峽某國小老師因家人傳染確診，該師為科任教師並指導臨近學校運動團隊，目前共3校2師16生確診，共計18人。

基隆的銀河小吃店群聚則持續擴大，今增42名個案，截至目前為止已累計157名確診，指揮中心指揮官陳時中表示，主要都是從顧客家戶衍生；另外，警局也再新增3名確診，陳時中指出，該場所確診人數仍在增加，也還有些關係待釐清。此外，基隆某科大也新增1名確診，而小吃店群聚相關確診人數持續上升。

▲4/2確診個案分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲今新增確診個案居住地分布在19縣市。（圖／指揮中心提供）

▲▼4/2重要群聚列表。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心4/2公布各縣市重要群聚列表。（圖／指揮中心提供）

▲▼4/2「案22595」基隆小吃店確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

▲「案22595」基隆小吃店確診統計。（圖／指揮中心提供）

桃園部分以電商網購工作坊群聚就增加10例，目前群聚累計32人染疫。大潭電廠相關個案今也增加7人確診，全案累計96人染疫。

台中婚宴群聚擴大，今再增7人染疫，全案累計33人確診。陳時中表示，台中婚宴初步基因定序結果出爐，為BA.2.3，是我國第25條Omicron，可排除與基隆相關性。另有一例為設籍台東的高雄海軍下士，與參加婚宴染疫的基隆個案（案23277）在軍艦同寢，昨日出現症狀採檢確診，Ct值13.3，可傳染期間無台東足跡。

陳時中表示，今日婚宴確診個案中，僅有2名有參加婚宴，其餘5人都是接觸者，另有一名是參加婚宴護理人員照顧的病患，Ct值32.7，外擴可能性小。

宜蘭縣今新增7例本土案例，其中有6例是來自喜姆比舞蹈教室，均為未滿10歲學童，分別為案23853、23886、23887、23983、23984、24171，而其中案23887的家長並未在第一時間提供詳細、正確的足跡，因此其仍於確診前有到過學校及舞蹈教室，後因衛生局調閱監視器，才發現個案確實曾到過舞蹈教室，緊急採檢後才揪出該個案，目前其所就讀的國小全校緊急採檢。

案23739為60多歲男性，為龍德造船廠員工，因頻繁往返基隆，再加上近日疫情爆發，因此自行購買快篩試劑篩檢，而驗出陽性，緊急前往PCR採檢後確診，Ct值僅12.4，目前整個造船廠也緊急全面採檢。

▲▼4/2「案23540」桃園某工作室確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

▲「案23540」桃園某工作室確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

▲▼4/2「案23277」台中婚宴確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

▲「案23277」台中婚宴確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

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