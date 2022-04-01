基隆小吃店足跡+1！警「列冊排查」嚴堵疫情　揪4工作者確診　

▲基隆防疫記者會。（圖／翻攝自網路）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

指揮中心1日公布新增104名本土病例，其中基隆新增20例確診病例，但更正為19例，1人被移出歸類為宜蘭個案。對此，基隆市長林右昌指出，新增的19名個案中，包含小吃店工作者4人、房仲業者2人、二信中學2人、崇右科大1人、基隆警1人，其餘9人均為居隔因轉陽對象，較無社區傳播風險。

林右昌表示，由於基隆的疫情起源於小吃店群聚感染，因此有特別要求警局與相關單位，組成專案小組主動出擊，依照名冊清點對象，要求民眾出來篩檢，因此發現4名小吃店工作者確診，為案23536、23537、23555與23601。

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至於在房仲業者傳播鏈中，則再新增2名確診者，為案23737與23738，2人均為案23126的同事，有職場接觸，因此被匡列居隔對象陰轉陽確診；二信中學也增加2人確診，為案23602與23635，同樣均為居隔對象，經再次快篩後發現陽性，PCR採檢後確診。

另在崇右科大部分則新增1人確診，為案23531，學校接獲衛生單位通知後，也立即採取相關措施，針對確診學生全系快篩，對180幾人進行篩檢，目前匡列13名學生與8名老師、自主健康80人，目前全校停課到4月10日。全校1600多人，除居隔和自主檢康管理者，其餘師生皆須注意自我健康監測，並透過班群來回報健康情形。

林右昌指出，由於相關崇右科大確診學生的科系比較容易有肢體接觸，也會對此進行擴大匡列，不過該名確診學生的班級人數沒有太多，因此僅匡列13名學生與8名老師。

另，針對警察案23634則為會計室主任，由於之前會計室有2名同仁參加刑大感恩餐會確診，為原本被匡列隔離同仁。林右昌也澄清，會計室主任並不是在餐會上被感染，為居隔期間發病；其餘9名確診案例則為案23530、23532、23534、23535、23556、23600、23602、23533與23604，均為先前確診的個案匡列接觸者，於居隔期間發病。

林右昌表示，針對疫情的情形，有關海洋大學與南榮國中連續幾天已無新增確診案例，但仍照原本防疫規畫進行停課與快篩監測，以確保社區傳播風險降到最低。

此外，針對1日所公布的足跡中，有學生家長3月27日發病後確診，並在發病前於3月25日曾前往建德國小參加運動會，建德國小是否有必要進行全面擴篩？林右昌則對此表示，經與CDC討論後，專家認為該案暫無必要全面進行擴大採檢，因此現階段無相關規劃。