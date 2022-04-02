院內感染持續擴大！再增3住院病人確診　累計院內確診達7人

▲花蓮慈濟醫院醫務秘書李毅表示，依目前感染狀況符合院內感染醫學定義。（圖／記者柯正誟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院院內感染持續擴大，2日再增3人確診，皆為住院病患，其中77歲病患急診病床緊鄰新北確診病童，住院時又傳染給2名病友，院方緊急清空染疫病房，增設專責病房收治。累計院內確診人數已達7人。

花蓮慈濟醫院急診部22歲女護理師（案23529）3月31日確診後，經匡列相關接觸者，陸續找出急診部醫師、護理師染疫，2日再增3名住院病患染疫。

花蓮縣衛生局長朱家祥2日下午在花蓮疫情指揮中心記者會指出，花蓮新增5人確診，其中花蓮慈濟醫院77歲女病患（案23877），經匡列篩檢陽性，院方對同病房27名病患採檢後，61歲男病患（案23880）、50歲女病患（案24022）皆確診。



朱家祥另指出，20歲東吳女大生（案23878）3月底休假返鄉，因喉嚨痛、流鼻水、頭痛症狀，自行快篩陽性、PCR採檢確診；30多歲貨物整理員（案23879），入院陪產前經PCR採檢確診，目前仍在調查感染源。花蓮新增的5個案，共匡列55人居家隔離、28人自主健康管理。

花蓮慈濟醫院醫務秘書李毅指出，依目前感染狀況符合院內感染醫學定義，染疫住院病患皆已轉收治專責病房負壓隔離床，採檢陰性病人則轉至專責病房收治，其餘門診、住院病房照護並無影響。

花蓮慈濟醫院李毅表示，已規定這段期間曾出入急診室、染疫病房的醫護人員每天上班前須進行抗原快篩及PCR，抗原陰性才可提供服務。

朱家祥指出，針對高雄案24017發病前曾到花蓮旅遊，疫調足跡遍布花蓮北中南知名小吃店，感染源仍持續追蹤調查中。