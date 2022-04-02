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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高鐵停駛逾12萬人受害　國民黨團：譴責交通部、高市府「卸責推諉」

▲▼台鐵、台電、高鐵全力搶修，希望今晚恢復電力。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台鐵、台電、高鐵工程人員昨晚全力搶修。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

清明連假前夕，台灣高鐵1日下午因鄰近左營站之東南水泥施工事故造成台南至左營間暫停行駛，影響逾12.6萬人返鄉行程。對此，國民黨立法院黨團2日發布新聞稿痛批，交通部和高雄市政府身為拆除工程主管機關，沒有嚴加防範及加強管理，只會在事後咎責，「卸責推諉的態度，必須給予嚴厲譴責」。

國民黨團表示，高鐵、台鐵清明連假輸運大亂，至少12.6萬國人行程受到影響，甚至差點釀成人員傷亡的重大工安意外，國民黨團對台電基層員工犧牲假期，立即搶修於昨晚順利復電的工作能力及態度給予高度肯定，同時要求高鐵公司應再強化突發事故旅客疏導的應變能力，但對交通部、高雄市政府究責總在出事後，卸責推諉的態度，必須給予嚴厲譴責。

國民黨團指出，今天適逢太魯閣事故滿一周年的日子，是令人悲傷的日子。太魯閣事故發生原因就是在於鐵軌旁邊坡工程的卡車滑落軌道造成重大意外，而昨天東南水泥廠位於高鐵軌道旁，相關的拆除工程主管機關高雄市政府、交通部早應該記取「太魯閣事故」的教訓，嚴加防範及加強管理，不但没有記取教訓，仍未見二個主管機關於事前嚴加防範，卻只會在事後究責重罰。

國民黨團質疑，高雄市去年城中城大火時如此，去年太魯閣事故，交通部處理態度也是如此，難道因為昨天沒有人員傷亡，就想重罰輕輕帶過了嗎？如此草率的管理方式，如何確保人民生命財產的安全？

國民黨團具體主張，高雄市政府也必須負責起管理督導不周之責，向國人公開道歉；交通部必須向國人公開報告，針對高鐵軌道周邊工程施作安全管理，除高鐵公司本身的內控機制外，交通部的安全管理機制在那裡？如果没有就應盡速把破網補起來，否則今天在高雄出事，明天又會在哪裡出事？難道國人的性命財產安全，永遠要變成政府施政無能的犧牲品嗎？交通部不能每天只想著延伸高鐵路線政策買票。身於高鐵的最大股東，基本的安全維護才是交通部的本份好嗎？

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