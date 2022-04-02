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高鐵斷電12萬人受害　交長道歉！讚「維修效率不錯」但1處待改進

▲▼台鐵、台電、高鐵全力搶修，希望今晚恢復電力。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高鐵昨日發生斷電意外。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者李宜秦／台北報導

昨日東南水泥工程發生意外，進而導致高鐵斷電，下午4點到10點40分間台南－高雄段停駛，影響旅客數高達11.4萬人，為修復電線，連帶台鐵也斷電另有1.2萬人受害。交通部長王國材今日再度向社會大眾致歉，他表示，台電、台鐵、高鐵三單位都盡力排除狀況「表現不錯」，不過車站疏散部分還需加強。

王國材今日至高速公路局視察清明連假疏運狀況，針對昨日高鐵斷電事故，他再度向社會大眾致歉，他表示，該工地警覺性不足，對於水泥儲倉倒塌方向預估錯誤，雖然距離雙鐵軌道有一段距離，但由於儲倉高達九層樓高，破壞台電高壓電，才導致事故發生，雙鐵都將以此疏失研擬對東南水泥求償

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王國材表示，昨日下午4點左右發生意外，當時因為高壓電纜掛在高鐵電線上，也有橫跨到台鐵電線，不過沒有碰到，雙鐵、台電維修人員都在事發當下立刻抵達現場，雙鐵出動軌道維修車，配合台鐵剪線維修，三單位的合作非常順利也有效率，「台電、台鐵、高鐵同仁都盡力，我個人覺得表現不錯」。

▲▼王國材視察高速公路局。（圖／交通部）

▲▼王國材視察高速公路局。（圖／交通部）

▲▼王國材視察高速公路局。（圖／交通部）

王國材表示，然而在車站疏導部分尚有缺失，昨日現場混亂，台南站擠了很多人，昨天接駁車派了300多輛，但都塞在車站外圍進不來，以後若再遇到類似狀況，上車地點必須更分散，不要集中現有區域，可以到較遠的地方搭車，分散人潮。

昨日台鐵企業工會抗議交通部為了救高鐵犧牲台鐵，王國材否認，是因為台電高壓電纜橫跨雙鐵電線，為了剪線清除勢必要在台鐵軌道區作業，因此得斷電1、2小時，考慮到台鐵橋頭到新左營路段可改搭捷運，才有此指示，且台鐵部分影響不大，受延誤旅客共1.2萬人。

王國材坦言，東南水泥施工區與軌道區仍有距離，但因為水泥儲倉高達九層樓高，碰到高壓電塔才害高鐵斷電，算是一個意外，未來民間施工的時候，任何可能性都要考慮，交通部會進一步研擬更嚴謹的規定。

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