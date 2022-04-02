上海半封城第五日增6311例本土　浦東全區均為封控或管控區

▲上海半封城。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海浦西地區1日3時起實施封控，將對區域內約1600萬人開展為期4天的核酸篩檢。但浦東地區並未隨之解封，浦東新區2日上午宣布，經綜合研判新一輪核酸篩查結果，浦東新區均為「封控區」或「管控區」，暫無「防範區」。封控區繼續實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，管控區實行「人不出小區、嚴禁聚集」。

據上海市衛健委2日通報，新增本土確診260例和無症狀感染者6051例，總計6311例。上海累計本土確診2197例，在院治療1577例，死亡7例；尚在醫學觀察中的無症狀感染者38190例，其中本土無症狀感染者38162例，境外輸入性無症狀感染28例。

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝2日在記者會上表示，「今天發布的陽性感染者人數較前兩天又有增加，這是因為我們的篩查範圍更廣了。他坦言，目前疫情形勢嚴峻複雜，防控任務極其艱巨。」

上海市自2月28日起以黃浦江為界，實施分區「封城」防疫措施，浦東、浦南等地區先實施封控至4月1日5時。4月1日3時起由浦西地區實施為期4天的封控，至4月5日3時，封控區域內住宅小區實施封閉式管理，所有人員「足不出戶」，除必要的保障城市運行和供應的人員、車輛外，城區道路街面將保持無人、車活動。

此前，上海市政府31日晚間公告，4月1日5時解封的浦東，將實行「分區分類、網格化」管理，有陽性感染者的社區將繼續實施封控，其所在街鎮列為「管控區」，實行「人不出區，嚴禁聚集」；其他地區則放寬為「防範區」，實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」。

不過，據「浦東發布」2日公布，為遏制疫情蔓延，經綜合研判新一輪核酸篩查結果，浦東新區均為封控區或管控區，暫無防範區，自2022年3月28日5時起計。封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，管控區實行「人不出小區、嚴禁聚集」。