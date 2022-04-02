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北市暫緩畢旅新北跟進？　侯友宜：隨疫情滾動檢討

▲新北市長侯友宜出席環狀線北環段工程動土典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情漸趨嚴峻，在台北市政府宣布4月2日至4月15日校園加強管制，校外教學、畢業旅行、各類跨校大型活動等暫緩辦理後，新北市長侯友宜2日上午宣布，市府全力保護孩子，要求學校關心孩子每個活動，一切以安全為最重要考量，相關活動會滾動檢討與考量，在這個前提下好好辦下去，跟學校並肩作戰。

侯友宜今天上午出席新北市立圖書館五股分館啟用儀式後受訪時，被媒體問及是否將跟進北市暫停校外教學、畢業旅行等活動，他回應，新北市在這段時間全力做好學校防疫，保護孩子健康，防疫措施隨著疫情變化滾動式檢討，這幾天剛好碰上清明連假，提醒孩子在家或出外都要做好防疫，各校的校長和老師也會關心孩子的所有活動，不是只有畢業典禮或戶外教學，每個活動以防疫及安全為最重要的考量，相關活動滾動式檢討。

媒體關注，昨天新北市有新增40例確診，今天疫情是否有變化？侯友宜說，從居家檢疫及隔離天數降為10天以後，確診案例在社區裡面陸續出現，尤其在外籍移工大量引進過程中，儘管打了疫苗還是有確診個案，既然政府的政策是開放邊境，難免一定會爆發多條隱形傳播鏈，「這是必要受到的衝擊」，強調要擔起境內管控的責任，穩穩地守住疫情。

侯友宜說，這幾天確診個案爆量，絕大部分都是陰轉陽且沒有症狀，必須找出社區內的無症狀確診者，降低病毒傳播的速度，因此，新北市每天動用公務體系全力以赴，希望降低對境內的衝擊，同時提醒民眾打第三劑疫苗。

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