才宣導就犯...苗栗KTV4人違防疫新規　店家客人一起罰



▲為配合中央防疫新規定，苗栗警局針對轄內酒家、理容院及視聽伴唱KTV等處所加強實施臨檢。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

中央疫情指揮中心3月27日發布特定娛樂場所控管措施，苗栗警察也針對轄內酒家、理容院及視聽伴唱KTV等處所加強實施臨檢。結果4月1日19時許，三義某視聽伴唱KTV，就被查獲4名客人未依規定實施實聯制，其中1名客人僅接種2劑疫苗，違反相關防疫規定，依規定通報主管機關依法裁處。

當天，警方就連續編排專案勤務，至各場所加強臨檢宣導，該場所30日才前往宣導過，對於業者明知故犯違反防疫政策，除依規定通報主管機關依法裁處，警方也再次向負責人告誡勿再犯。

▲該場所30日才前往宣導過，對於業者明知故犯違反防疫政策，警方也再次向負責人告誡勿再犯。

警方重申，疫情指揮中心日前已宣布，特定娛樂場所的客人須接種3劑「嚴重特殊傳染性肺炎」疫苗並落實實聯制，場所內所有工作人員皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。

特種營業場所人員出入較為複雜，為避免此類場所成為防疫破口，警方將持續防疫臨檢查察，清查「未攜帶防疫證明」、「未施打3劑疫苗」及「未落實實聯制」等違反防疫規定之店家及顧客，加強落實各項防疫措施，民眾切勿心存僥倖而使防疫工作功虧一簣。

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