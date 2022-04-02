竹縣今+2！確診護理師照護個案染疫　大潭群聚、台中婚宴案延燒



▲新竹縣今日新增2例確診，分別為大潭群聚、台中婚宴延伸。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(2日)公布新竹縣新增2例新冠肺炎本土案例，分別為大潭電廠宿舍群聚案延伸和台中婚宴案延伸。案23917是大潭電廠新豐宿舍案確診者案22954交通車司機的60多歲妻子，居隔中陰轉陽；案23875則為台中婚宴群聚案確診護理師案23409醫院工作照顧的60多歲住院病患，居隔中驗出陽性。

新竹縣衛生局說明，案23917為60多歲女性，是大潭電廠新豐移工宿舍群聚案確診者案22954交通車司機的妻子，已接種3劑疫苗，3/27被匡列居家隔離，3/28一採陰性，昨咳嗽、流鼻水，居家快篩陽性，衛生局安排就醫二採PCR陽性確診，Ct值16.6。大潭電廠新豐移工宿舍群聚及延伸累計，住宿員工52人確診(共住77人，52人確診，包含泰國籍49人、本國籍3人)，非住宿員工3人確診及其同住家人5人確診，全案共60人確診。

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▲今日新增2例為日前確診案延伸。

案23875為60多歲女性，已接種2劑疫苗，3/3因病入院(PCR陰性)，3/30因案23409護理師確診而被匡列採檢，一採陽性，Ct值36.1，二採為陰性，無症狀，一、二採檢體送昆陽實驗室複驗，結果Ct值32.7，中央流行疫情指揮中心專家指示昨三採，結果C值46.2，再複驗為41，昆陽實驗室昨判定為陽性。

醫院自3/30起即匡列護理師同樓層、上下樓層工作人員和病患等接觸者採檢80人，整棟醫院建築大規模消毒，依感染管制措施進行分艙、分流、分區，並配合醫療服務降載，針對院內其他病房樓層及高風險足跡相關人員，繼續擴大採檢166人，本案合計採檢246人，除案23875陽性，餘245人皆陰性，疫情持續掌握中。

衛生局表示，新竹縣3/27至4/1連續6天辦理社區PCR免費篩檢，累計採檢1143人，1142人為陰性，1人陽性(個案為桃園市觀音鄉大潭電廠員工，3/28已轉報桃園市)。

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