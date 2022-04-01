快訊／花蓮慈濟大學「教師確診」疫情擴大　全校改採遠距教學10天

▲花蓮慈濟大學有教師確診，全校全面清消。（圖／慈濟大學提供）



記者柯振中／綜合報導

花蓮慈濟大學3月31日晚間緊急宣布，晚上接獲通知，有教師確診新冠肺炎，校內第一時間啟動防疫應變計畫，1日進行全面清消、職員改採居家上班，學生也開始遠距離教學，時間至4月10日，後續再視疫情狀況滾動式調整。

慈濟大學表示，3月31日晚間接獲通報，一名教師確診新冠肺炎，校方第一時間啟動防疫應變計畫，從1日開始，全校課程、包含體育課，全改為同步或非同步遠距教學，時間先到10日，後續則看疫情狀況再調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

慈濟大學說明，該名教師主要的工作場域在醫院，是確診護理師的匡列對象，驗出陽性確診後，校方也正在匡列相關接觸者，預計1日安排採檢，同步校園全面消毒、教職員也改採居家上班、6日開始教職員依照三級警戒的模式上班，出入校內、辦公室等場所，都要戴口罩。

中央3月31日公布花蓮新增一例確診個案，是在慈濟醫院急診室工作的護理師，案號23,529，3月30日大夜班下班後，與男友搭車到墾丁旅遊，期間身體不適，前往恆春基督教醫院急診室採檢，Ct值13.9確診，後續轉往枋寮醫院治療。

花蓮縣衛生局局長朱家祥表示，這名護理師從3月15日開始，直到3月30日，都是急診室大夜班，下班後都在睡覺，足跡較為單純，大部分為餐飲地點，3月29日晚間有喉嚨痛等症狀，當時仍正常到班，下班與男友搭乘3月30日上午9點10分的列車，前往屏東墾丁旅遊，途中因身體不適，前往醫院採檢，3月31日上午陽性確診，同住的父母、弟弟，以及男友全數隔離。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完