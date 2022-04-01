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基隆類普篩自願為主　專家曝1事更重要：不做只能追著疫情跑

記者黃翊婷、張乃文／綜合報導

基隆小吃店群聚案累計已有91人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布針對基隆36萬人口實施類普篩，而基隆市長林右昌表示類普篩並非強制性。對此，前疾管局副局長施文儀認為，現在還有一件事比類普篩更重要，就是「血清學調查」，若不做就只能一直追著疫情跑。

▲▼桃機擴大篩檢 機場員工PCR篩檢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲基隆要推動類普篩還有許多配套措施尚未討論。（示意圖／記者屠惠剛攝）

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基隆市昨日（3月31日）新增22例本土案例，其中2例分別來自桃園、高雄，另外20例分屬八大行業相關、房仲相關、二信中學、基隆市警局、確診相關接觸者、北市八大行業工作者以及仍在疫調中的1對夫妻。而各界最關注的銀河小吃店群聚案，累計已有91人確診。

針對基隆36萬人口的類普篩政策，林右昌昨晚在臉書PO文中表示，現在的狀況與去年5月的狀況不同，篩檢的目的也不太一樣，如果要執行類普篩，得先做好社會溝通、民眾宣導和執行人員訓練，且應該以「自願性參與為主，組織性安排為輔」，但還有許多細節與執行配套必須考量，例如篩檢範圍、對象、次序、如何回報等等，這方面尚需要一點時間研議，基隆市會全力協助配合，希望可以做個示範，對後疫情時代盡一分力。

不過，根據《聯合新聞網》報導，前疾管局副局長施文儀強調，他向來反對大規模普篩，況且現在有一件事情比普篩更重要，就是「血清學調查」，如果不做，就只能一直追著疫情跑，希望指揮中心別只專注於眼前的疫情，應該在進行全台血清大調查的同時，著手展開大流行應變計畫，提早準備足夠的醫療量能以及藥物。

▲▼3/31基隆銀河小吃傳播鏈個案整理。（圖／指揮中心提供）

▲基隆銀河小吃店傳播鏈個案整理。（圖／指揮中心提供，下同）

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎也提到，家戶快篩基本上全部人都會，尤其是年輕人若帶有病毒，可能大多數都是無症狀或輕症，要是傳染給容易引發重症的高風險族群，後果不堪設想，所以為了保護長者，「年輕人一定要篩檢。」

李秉穎指出，現在比較緊張的是破口很多，有多條不明傳播鏈，若傳染給上百人，而且是在感染後才發現，就會重演去年5月的情況，每天增加幾百例確診，「基隆現在有這個危機」，所以才會選擇執行類普篩。

▼基隆銀河小吃店傳播鏈關聯圖。點圖可放大。

▲▼3/31基隆銀河小吃傳播鏈關聯。（圖／指揮中心提供）

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