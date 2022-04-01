單日飆87例！醫曝最可怕的還沒來　自助婚宴讓防疫趨近零

記者黃翊婷／綜合報導

國內疫情多點爆發，昨日（3月31日）新增87例本土確診個案，創今年新高紀錄。精神科醫師沈政男在臉書PO文呼籲新人不要辦自助婚宴，在Omicron來襲之下，這就是防疫限制趨近於零的證明，「最可怕的，還沒有來，not yet，請不要鬆懈防疫。」

▲台中60多歲阿嬤參加婚宴染疫，還曾到幼兒園接孫子。（圖／記者游瓊華攝，下同）

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沈政男提到，如果事先知道新人們要辦自助婚宴，絕對會送給他們一句話，「不要辦自助餐婚宴，不然你們的蜜月將在隔離中進行。」吃自助餐這件事還好，但婚宴的氣氛歡樂，互動就會特別多，現在台中也有確診病例，大家真的要小心一點，畢竟天下還沒太平，「最可怕的，還沒有來，not yet，請不要鬆懈防疫。」

沈政男指出，基隆社區篩檢1萬多人，陽性率是千分之2.4，而中和篩檢站陽性率是千分之5，這兩個數字說明病毒並沒有滲透進入社區太深，而去年5月疫情大爆發，熱區篩檢陽性率高達百分之10，兩次疫情的差別在於去年有三級防疫，但現在要升級已經沒有什麼空間了，要清零或許也不容易，不過，基隆的疫情絕對可以控制下來，雙北當然也沒問題。

沈政男分析，松山家庭與銀行員染疫案都沒有新的不明感染源案例，這3個月以來台北就是相對乾淨，沒有「外縣市感染，台北一定免不了」的狀況，新竹、高雄、台東的疫情逐漸明朗，彰化2例確診也沒有傳開，這都說明只要不是大型餐廳內用群聚，都還是可以處理的。

▲台中婚宴群聚案昨日（3月31日）增加1例本土個案，累計已有10人染疫。

「這一波疫情，也沒有放很久，因為BA.2傳播力更強，但也更容易曝光。」沈政男說，這就是他提出「沒有隱形傳播鏈」的原理，希望大家有信心，這波疫情一定可以控制下來，以清零為目標也是正確的，只是要怎麼做必須與時俱進，隨時想出最適當的方法，「解封，不是天經地義；升級，也不是絕對禁忌。把人民傷亡減到最低，才是最高指導原則。」

最後，沈政男呼籲，在Omicron來襲之下，辦自助餐婚宴就是防疫限制趨近於零的證明，台灣可以考慮餐廳內用疫苗護照，或限定團體人數，「不要再講什麼人家都在解封，只有台灣還在鎖國」，大家繼續努力把疫情控制下來，經濟活動才能持續，「不要造成同胞無謂的傷亡！」

● 本文獲得醫師沈政男授權。