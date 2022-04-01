▲公衛專家認為，用類普篩的目的，是要以家用快篩的方式找出高病毒量的確診者。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前拋出基隆「類普篩」的策略後，讓外界相當不解，也不明白其含意。而公衛專家解釋，其實要把傳播鏈剪斷，真的還需要一點時間，且真正目的是為了「找出高病毒量確診者」，雖然低病毒量的隱性感染者仍會在社區存在，但因為打了疫苗，傳播力也不高，基本上不會再造成大流行。

對於本土新一波疫情，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙認為，因為Omicron剛好感染到的族群是容易群聚、口罩及社交距離不容易實施的，加上疫苗時效也到了減低的時間，才會導致現在的狀況。教授表示，要把這波傳播鏈剪斷，真的還需要一點時間，但他也要大家沉得住氣，雖然與過去相比確實增加較多確診個案，整體而言仍算小群聚流行。

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陳秀熙強調，要注意的其實是確診者中，究竟是無症狀、輕症或重症者哪類較多。不過，談到陳時中所提出的「類普篩」，教授解釋，我們使用的是「居家快篩」，而這之中很重要的性質就是「為了找高病毒量的確診者」，因為快篩的病毒檢測能力，針對病毒量較高的情況較能發揮功能，揪出來後可做正確隔離，才能斬斷二次傳播的機會。

陳秀熙說，使用居家快篩還有另外一個功能，「提升民眾自我監測的能力」，不要混入群聚而造成流行，這才是真正含意。他指出，會說類普篩是因為和過去德國或韓國所執行的「PCR定點檢測」不同，才會說是類，而我們的目標就是為了找出高病毒量者，低病毒量的隱性感染者雖然仍會存在社區的，但對社區傳播力較弱，加上大部分人已經施打疫苗，其實不太會再造成大波流行。