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影片曝光！羅一鈞深夜突然請假　陳時中聽原因險落淚

記者葉國吏／綜合報導

本土疫情升溫，民進黨立委管碧玲在臉書貼出一段影片，指揮官陳時中透露醫療應變組副組長羅一鈞請假理由，許多人聽完後都感到相當心疼。

▲▼指揮中心3/25記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲羅一鈞深夜突然向陳時中請假，原因讓網友十分心疼。（示意圖／ETtoday資料照）

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影片中衛福部長、指揮中心指揮官陳時中在桌邊分享了個故事，羅一鈞30日深夜11點40分突然跑來請假，告知接下來無法開會，希望能夠准假。陳時中詢問是否有發生什麼狀況，沒想到羅一鈞卻說，必須回家洗衣服了，因為髒衣服已經堆到「再不洗就沒衣服穿了」。

陳時中為此感到相當抱歉，也險些流下難過的眼淚，不斷稱讚「羅一鈞很盡責」，也決定當晚深夜不開會，等到明天一早再來討論。

▲▼陳時中分享，羅一鈞深夜突然請假，理由是要回家洗衣服，再不洗沒得穿了。（圖／翻攝臉書／焦糖哥哥-陳嘉行）

▲陳時中分享，羅一鈞深夜突然請假，理由是要回家洗衣服，再不洗沒得穿了。（圖／翻攝臉書）

影片曝光後讓許多網友感到心疼，在下方留言打氣，「感謝所有防疫英雄們，我們才有如常的生活」、「真的辛苦CDC了！！已經這樣的生活兩年多了，然後每天還能如此心平氣和的開防疫記者會」；不過也有不少人應徵羅副太太「我是覺得國家欠他一個女友（老婆）啦」、「要不要幫他介紹女朋友」、「天啊！早點說嘛，我們都願意幫忙洗好晾好幫您燙的」。

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