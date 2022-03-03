俄羅斯國家館電商被陸網友「洗劫一空」　俄商駐華大使拍影片感謝

▲俄羅斯國家館電商平台被大陸網友買爆。（圖／翻攝京東商城）

記者魏有德／綜合報導

大陸網友近日湧進俄羅斯駐華大使館唯一授權的官方電商平台「俄羅斯（Russia）國家館」購物，將店內的各種零食、茶葉等「洗劫一空」，熱門商品甚至被買到斷貨，在網頁上顯示「預售商品」，店鋪的粉絲數從10萬直衝33萬人。

▲俄羅斯聯邦總商會駐中國商業大使謝爾蓋·百採夫。（圖／翻攝京東商城）

《觀察者網》報導，對於中國網友的這番熱情，店鋪首頁昨（2）日出現了一則感謝視頻（影片），俄羅斯聯邦總商會駐中國商業大使謝爾蓋·百採夫表示，在當下這個艱難之際，感謝中國朋友對俄羅斯和俄羅斯（Russia）國家館的支持，將會銘記這份深情厚誼，呼籲中國朋友們理性消費。

▲俄羅斯特產巧克力夾心紫皮糖。（圖／翻攝京東商城）

點進俄羅斯（Russia）國家館電商購物頁可以發現，巧可力、茶包等商品均顯示「無貨」，特產巧克力夾心「紫皮糖」則是調整為「預售」狀態，讓要購買的消費者只能先等一等。網店客服回應，目前已經在盡快補貨，向買不到產品的網友致歉。

謝爾蓋·百採夫表示，在當下這個艱難之際，感謝中國朋友對俄羅斯和俄羅斯（Russia）國家館的支持，「在目前複雜的國際局勢下，看到中國老朋友的情誼，千里送鵝毛禮輕情意重，他們將會永遠銘記這份深情厚誼，並把這份情誼轉化成工作的動力，為大家帶來最物美價廉的俄羅斯商品。」

最後，謝爾蓋·百採夫也希望大陸消費者理性消費，還特地秀了一句中文「謝謝大家」，向來購物的消費者表達感謝之意。