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快訊／雙和社區959人採檢結果出爐　中和某公寓再新增5例確診

記者杜冠霖／新北報導

本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心31日公布國內新增87例本土病例，另增152例境外移入，其中新北中和某公寓959人採檢結果出爐，共新增5例陽性個案，Ct值最低僅13.86。

至30日為止，中和區某公寓共累計有8例確診。而中和景福市民活動中心機動篩檢站及雙和社區篩檢站共計有959人採檢結果今出爐，再新增5例陽性個案。包含：

案23506，為60多歲女性，已接種3劑疫苗，3/31採檢PCR陽性，Ct值16.65，與案23507、23509、22598為同棟公寓住戶。

案23507，60多歲男性，已接種3劑疫苗，3/31採檢PCR陽性，Ct值，16.6，與案23509為同住家人。

案23509：50多歲女性，已接種3劑疫苗，3/31採檢PCR陽性，Ct值13.86。

案23505：70多歲男性，已接種3劑疫苗，3/31採檢PCR陽性，Ct值16.41，與案23508與確診案23183為同棟公寓住戶。

案23508：60多歲男性，已接種3劑疫苗，3/31採檢PCR陽性，Ct值14.85。

以上五例個案初步疫調匡列相關接觸者共5人、居家隔離5人，均已安排採檢，持續疫調中。

根據新北市衛生局提供的資訊，今共新增27例，8例新增足跡相關採檢陽性、5例居隔採檢陽性、14例居隔陰轉陽，居住地為新北。

其中，中和公寓相關案5人、樹林科技廠相關15人、三重相關案1人、永和相關案1人、基隆相關案3人、桃園舞蹈教室相關案1人、台中婚宴相關案1人。

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

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