快訊／新北+27「分布在8區」　年紀最輕8歲Ct值23

記者蘇晏男／新北報導

中央流行疫情指揮中心31日宣布新增87起本土病例，創下今年新高。新北市長侯友宜下午召開記者會，進一步指新北市新增27例，其中6人居家隔離採陽、14人陰轉陽，另有7人算在新增確診個案，分布在三峽、三重、汐止、樹林、土城、板橋、中和、萬里。另外，27名確診者中，年紀最輕的為8歲女童，與樹林科技廠案相關，Ct值23。

7位新增個案中，侯友宜表示，其中5人（案23505至23509）為在中和景福社區篩檢站驗出確診，當天該篩檢站共篩了959人；另2位是樹林某科技廠附近，有超商員工因為足跡重疊而感染，後來又傳染給朋友，兩人住在三峽區。

14人陰轉陽方面，侯友宜說，士林某科技廠中占13人，12人是居隔陰轉，另1人是自主健康陰轉陽。另一個則是案23504，是三重個案，為案22839的同住家人，Ct值待查。

至於6名居格採陽，侯友宜表示，是與基隆相關的有3人（案23399、23279、23510）、台中婚宴相關1人（案23511）、桃園舞蹈教室案相關1人（案23384）。另1人，為昨天永和確診個案（案23076）的友人（案23398），該人是一名70歲男性，住在汐止，Ct值13。

新北市衛生局資料中也指，今27名確診者中，年竟最小的是8歲女童，為樹林某科技廠確診員工（案23131）的同住家人，3/30匡列居家隔離出現發燒症狀，採檢PCR陽性，Ct值23，居住地樹林區。