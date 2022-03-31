陳時中認疫情「是警訊」但還不用升級　鄭麗文酸：升2.9級最不粗暴？

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

指揮中心指揮官陳時中30日表示，目前國內已經累計17條不明感染源事件，而目前疫情多點散發「是個警訊」，但舊有的升降級標準已不適用，不會朝升三級方向前進，對此，國民黨立委鄭麗文批評，指揮中心不該疫情來了才在想辦法，現在的升級標準究竟是什麼，「還是升2.9級是最不粗暴的方式？」

由於過去升三級警戒標準，包括國內單周出現3件以上社區群聚事件，或一天確診10名以上感染源不明的本土病例，如今是否升三級，也引發各界關注。

針對升三級警戒的問題，陳時中解釋，「現在不用升級」來講，台灣Omicron確診規模比起全世界算小，「原來警戒升降級標準，現在已不適用也不使用」，因為Omicron傳播力非常高，若使用原來標準，就怕整個社會嚇到，那在經濟上恐怕完全不符合實際的需要，但控制病情是需要的。

對此，鄭麗文質疑，既然舊有的升降級標準已經不適用，那麼現在的標準是什麼，「難道跟前幾天居隔天數一樣，因人設標準嗎？還是升2.9級是最不粗暴的方式？」

鄭麗文表示，台灣目前正在慢慢開放邊境、逐步縮短檢疫時間，鬆綁口罩、社交距離等措施，但是如果追求轉變太快，疫情只會大爆發，醫療量能最後不堪負荷，「指揮中心也應該超前部署提出相關配套，而不是疫情來了才在想辦法！」

鄭麗文批評，相較於台灣的「祭出獎勵」催打方案，效果微乎其微，因為高風險族群害怕的是接種疫苗後的不良反應，但南韓的疫苗接種率已達到9成，之所以如此高，是因為他們對於疫苗補償相較於台灣來得寬鬆和即時，「比起我國不到五成的第三劑接種率，台灣若想要和病毒共存，疫苗的施打是不是應該想辦法提升？」