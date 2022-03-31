遭爆密會綠高層談選舉　陳時中：我不知道誰是民進黨高層啦

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

有關台北市長選戰，傳出衛福部長陳時中展開備戰工作，待防疫收尾、健保等工作完成後，預計會在6月中宣布參選，更有消息指出上週已拜會民進黨高層。對此，陳時中今（31）在疫情記者會上回應，「我不知道誰是民進黨高層」，目前都沒有規劃選舉的事情。

據媒體報導，台北市長選戰的民進黨人選幾乎已底定，陳時中參選的備戰工作展開，透過增加北市活動增加曝光，待健保改革、防疫收尾工作逐一完成後，預計會在6月中宣布參選，甚至在上週二拜會過民進黨高層。不過，陳時中今被問及相關問題，他仍未正面回應，僅表示「我不知道誰是民進黨的高層啦」，目前都沒有規劃選舉的事情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，近期本土疫情升溫，恐怕也讓陳時中蠟燭多頭燒。包括先前國內累計的不明傳播鏈「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者和台東池上因症就醫確診者。」

另還有後續增加的「永和家管案、彰化夫妻、松山家庭群聚和台銀孕婦個案、台中婚宴、桃園舞蹈教室、新北檢疫所員警和按摩店員工」，累計19條不明傳播鏈。