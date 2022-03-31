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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安批防疫雙標！周玉蔻要台大醫講公道話　他求饒：我不知道啦

▲▼立法院 立委蔣萬安堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委蔣萬安日前批評防疫政策。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

蔣萬安日前批評，衛福部長陳時中許多防疫措施過於獨斷、防疫政策、戰略也不清楚，對此，媒體人周玉蔻31日在電台節目專訪台大醫師李秉穎時，特別為陳時中打抱不平，一頓評論後更轉頭問李秉穎說句「對不對」，但李秉穎一開始回應「我不知道啦」，後才補充，蔣萬安的批評與他提出的理由確實「牽不太上來」。

蔣萬安表示，陳時中在整個防疫過程很努力，但在很多重要決策過於獨斷，比如疫苗採購政策。蔣表示，自己在基層感受到各行各業還是非常辛苦，因為現在整個防疫政策、戰略目標沒有很清楚。

周玉蔻說，蔣萬安前天接受訪問時，罵陳時中防疫「專斷獨裁」、「防疫政策目標不明確」，昨天出現「類普篩」後，藍營接下來一定會罵「創造名詞」，詢問李秉穎要怎麼幫陳時中辯護，李秉穎一開始回應「沒有評論」、「我不知道啦」，周玉蔻則馬上要李講「公道話」。

李秉穎解釋，蔣萬安評論目標不明確，但是哪個目標不明確？如果是指一下解封、一下不解封的話，「但事實上現在的目標，很明確就是在模糊地帶，也就是從清零到共存的過渡期」，又要控制疫情、但又沒有很嚴格控制，每個階段的目標不一樣，蔣的指責與其提出的理由「牽不太上來」。

李秉穎補充，如果防疫措施要明確、嚴格控制的話，就會回到過去取消餐廳內用、入境檢疫改回14天、KTV、電影全數關起來的情況，「但現在的目標已經不是以前清零的階段。」

此時周玉蔻突然對鏡頭喊話，「蔣萬安聽到了沒，目標很清楚只是你不懂而已！」然後再轉頭問李秉穎「對不對」、「對齁？」、「你幹嘛不動了？」，李呆滯數秒後，才回應周玉蔻，「妳剛講什麼？」、「我有點反應不來。」

對於國內疫情狀況及藍營的批評，李秉穎解釋，比較一下國外就知道，國內死亡案例真的少很多，如果世界上死亡人數小於兩位數，國內800人死亡當然要被責難，但國外都是萬人以上，「台灣才百人，明顯優於常規，怎麼會去責難呢？」

李秉穎指出，疾病不可能重症率、死亡率是0，而是把死亡率控制在合理範圍，目前台灣的確處在與病毒共存的過渡期，「是在模糊地帶」，但藍營緊咬台灣新冠肺炎疫情下800餘人死亡、以此譴責陳時中，確實不甚合理。

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