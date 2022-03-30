　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

歡慶兒童節　黃偉哲化身登機客「偽出國」與學童體驗各國童玩

▲台南市長黃偉哲化身為登機客，前往「大港國際機場」，與大港國小的學童一起「偽出國」翱遊世界，慶祝兒童節，現場熱鬧有趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲化身為登機客，前往「大港國際機場」，與大港國小的學童一起「偽出國」翱遊世界，慶祝兒童節，現場熱鬧有趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為歡慶兒童節，台南市各國小舉辦各式多元慶祝活動，教育局為鼓勵學校發揮創意，特別辦理「兒童節校園創意活動徵件」，其中北區大港國小在兒童節前夕發起的「兒童節出國趣」活動，榮獲全市特優。

台南市長黃偉哲特別撥空前往，化身為登機客，前往「大港國際機場（Da-Gang International Airport）」與大港國小的學童一起「偽出國」翱遊世界，不僅全程用英語辦理報到、托運行李、查驗護照及安全檢查，更和小朋友一起體驗美國、英國、日本、韓國、及泰國等慶祝兒童節的方式，現場熱鬧有趣。

市長黃偉哲表示，兒童是國家未來的棟樑，市府積極推動兒童教育相關政策，包括爭取29億元打造「班班有冷氣」，讓夏天不再炎熱；投入4.4億元的「偏鄉中央廚房工程」已全數發包，讓新學年度起午餐供應變得更加營養與美味。此外，為豐富孩子的童年，市府已爭取2.04億元，打造校校都有特色的創意兒童遊戲場。市長說，疫情期間大家都沒辦法出國，感謝大港國小用這樣有創意的方式歡度兒童節，也祝福全市孩子都能開心健康長大。

▲台南市長黃偉哲化身為登機客，前往「大港國際機場」，與大港國小的學童一起「偽出國」翱遊世界，慶祝兒童節，現場熱鬧有趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，大港國小以國際教育作為校本課程發展重點，透過兒童節了解各國童玩及兒童節起源，包括時下大家耳熟能詳的英國佩佩豬(Peppa Pig)、日本熊本熊(Kumamon)、韓國的抓石子遊戲等，都能培養學童國際視野，從了解到欣賞到尊重，讓國際教育種子深植學童心中。

北區大港國小校長郭靜芳說，大港國小是臺南市雙語教育學校，近年致力推動國際教育及雙語教學。今年兒童節利用辦公室一樓大牆面已建置的國際與雙語的情境，全程以全英語對談，除寓教於樂，更希望國際教育從大港國小起飛。

▲台南市長黃偉哲化身為登機客，前往「大港國際機場」，與大港國小的學童一起「偽出國」翱遊世界，慶祝兒童節，現場熱鬧有趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局補充表示，教育局每年4月辦理一系列兒童節活動，包括閱讀、戲劇與展演等活動，例如從兒童視角說書的「大小作家來聊書」；演出繪本戲劇的「快樂戲劇列車台南遊」，以及長期受好評，即將在文化中心原生劇場展出的「繪本創作展演-妙語說書，創意演書」活動，希望豐富孩子的童年生活，讓南市的孩子每一天都是兒童節。

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
陳時中要基隆「類普篩」　指揮中心：鎖定36萬人口
章子怡悼念東航墜機「用錯詞」　10字惹議慘被酸
大S還沒離婚　隊友爆「曾交往台灣演員」！具俊曄撂重話
全台縣市確診足跡一次看！　不明傳播鏈暴增19條
快訊／北市警局公布122中高階幹部異動　少年隊長由他接任
快訊／2代課老師確診！　全校1541人快篩3人陽
桃園29歲男被螞蟻咬　「嘴唇發黑」送醫死亡
一圖看懂清明連假天氣！　這2天「濕又冷」3區雨勢最猛烈
剛送走慢慢...洛威拿「六六」也突離世　媽媽哭了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

義美食品慶88歲生日　高志明：生醫大樓10月落成啟用

再遠都要一遊！潘孟安扭轉地方先天劣勢　打造屏東為新魅力之都

歡慶兒童節　黃偉哲化身登機客「偽出國」與學童體驗各國童玩

健康e點通台南好健康　台南健康照護計畫正式啟動！

清明連假南警全力防堵酒駕　強力取締酒駕肇事較同期平均降20％

台東市代發起慨捐反光背心活動　讓執勤人員更安心

杏華醫療號召同業合力捐愛心　台東偏鄉輔具送暖意

台東縣衛生局呼籲醫療院所　不得無故拒絕診治

愛台東夢想資助計畫公布得獎者　投件平均28歲歷屆最低

台南鳳梨開賣啦！　黃偉哲拓展通路提供消費者更多元選擇

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

威爾史密斯初嚐台灣經典小吃　鳳梨酥一咬秒吐嚇壞主持人XD

持有僅9個月！530萬→1040萬　高雄老公寓竟翻倍賣掉

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

義美食品慶88歲生日　高志明：生醫大樓10月落成啟用

再遠都要一遊！潘孟安扭轉地方先天劣勢　打造屏東為新魅力之都

歡慶兒童節　黃偉哲化身登機客「偽出國」與學童體驗各國童玩

健康e點通台南好健康　台南健康照護計畫正式啟動！

清明連假南警全力防堵酒駕　強力取締酒駕肇事較同期平均降20％

台東市代發起慨捐反光背心活動　讓執勤人員更安心

杏華醫療號召同業合力捐愛心　台東偏鄉輔具送暖意

台東縣衛生局呼籲醫療院所　不得無故拒絕診治

愛台東夢想資助計畫公布得獎者　投件平均28歲歷屆最低

台南鳳梨開賣啦！　黃偉哲拓展通路提供消費者更多元選擇

快訊／聯亞UB-612疫苗臨床試驗數據　獲美醫學權威期刊肯定！

文在寅卸任前恐留汙點？妻子高額「治裝費」　遭疑濫用總統特別費

陳時中要基隆「類普篩」　指揮中心：鎖定36萬人口、一週內執行完成

《單身》文世勳對她一見鐘情！合體眼神超有愛　網暴動：拜託交往

台塑目標2030年減碳35%　盼台灣電力備轉容量可達15%

義美食品慶88歲生日　高志明：生醫大樓10月落成啟用

不斷更新／疫情多點爆發「燒進校園」　全台17校宣布停課

【廣編】炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

交往AA制「結婚討1間房」被拒　她見男友存款秒分手：浪費5年青春

塞內角測試羅薩？助總：失投而已　開幕4連戰輪值有底

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

地方熱門新聞

台中男狂刺死酒友　判8年6月

打龜號測試延至4/6「地點在台中」

職能治療師籲新冠康復或隔離時自主運動恢復正常生活

屏東縣長民進黨內初選民調曝光

韓男酒駕撞死台女　父感謝維持原判

台南展開大型車加強執法專案　

2022桃園彩色海芋季　4/2- 17日浪漫登場

低收及中低收入戶加發生活補助

南消首辦公共安全潛水教官團訓練　

張淑芬與張麗善閉門會談　願協助雲林青年就業

民進黨屏東縣長初選周春米呼聲高

陳時中參選桃園市長？　議員謝美英反空降

中華醫大校園徵才就業博覽

確診者來過！　台中太原棒球場即日起暫停使用至3/31

更多熱門

相關新聞

台南鳳梨開賣啦！

台南鳳梨開賣啦！

台南市政府30日舉辦台南鳳梨多元行銷記者會，由市長黃偉哲主持，今年以拓展加工通路穩定市場價格為主，海外鎖定日本市場為輔，農業局與觀旅局齊心協力，也攜手國內企業全聯、沃隼釀造、大苑子、福和生技及飯店業者等合作，開拓一系列鳳梨商機，提供消費者更多元的選擇。

黃偉哲表揚128位農業傑出單位及農民

黃偉哲表揚128位農業傑出單位及農民

麗寶OUTLET消費滿額抽萬元福容住宿券

麗寶OUTLET消費滿額抽萬元福容住宿券

賣場限時1天「4,6萬個布丁、養樂多免費送」

賣場限時1天「4,6萬個布丁、養樂多免費送」

雲林童樂會4/2六鄉鎮同步登場　讓孩子就近開心玩

雲林童樂會4/2六鄉鎮同步登場　讓孩子就近開心玩

關鍵字：

兒童節黃偉哲登機客偽出國學童童玩

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／全台17校停課　疫情燒進校園

快訊／失聯第4天找到了！蔡進國尋獲已無生命跡象

汪小菲深夜開嗆小S「藥又吃多了？」

快訊／今日暴增56例本土、另增107境外移入

小S「親回32字」反擊汪小菲　1段話超高EQ

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

小S被罵「老公許雅鈞罕見發聲了」！霸氣1句話護妻

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

19歲男開媽媽特斯拉「連撞9車」！起底是羅時豐么兒

快訊／和碩前副總裁蔡進國尋獲地點曝！

逼汪小菲崩潰「小S原話全文曝光」！1段話戳中痛處

獨／《黑澀會》玉兔結婚了！　點頭嫁型男導演

謝忻私照雙重外洩…嫌犯竟是「身邊人」　謝忻傷透心

即／確診者參加進香活動！南投足跡曝

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面