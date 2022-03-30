歡慶兒童節　黃偉哲化身登機客「偽出國」與學童體驗各國童玩

▲台南市長黃偉哲化身為登機客，前往「大港國際機場」，與大港國小的學童一起「偽出國」翱遊世界，慶祝兒童節，現場熱鬧有趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為歡慶兒童節，台南市各國小舉辦各式多元慶祝活動，教育局為鼓勵學校發揮創意，特別辦理「兒童節校園創意活動徵件」，其中北區大港國小在兒童節前夕發起的「兒童節出國趣」活動，榮獲全市特優。

台南市長黃偉哲特別撥空前往，化身為登機客，前往「大港國際機場（Da-Gang International Airport）」與大港國小的學童一起「偽出國」翱遊世界，不僅全程用英語辦理報到、托運行李、查驗護照及安全檢查，更和小朋友一起體驗美國、英國、日本、韓國、及泰國等慶祝兒童節的方式，現場熱鬧有趣。

市長黃偉哲表示，兒童是國家未來的棟樑，市府積極推動兒童教育相關政策，包括爭取29億元打造「班班有冷氣」，讓夏天不再炎熱；投入4.4億元的「偏鄉中央廚房工程」已全數發包，讓新學年度起午餐供應變得更加營養與美味。此外，為豐富孩子的童年，市府已爭取2.04億元，打造校校都有特色的創意兒童遊戲場。市長說，疫情期間大家都沒辦法出國，感謝大港國小用這樣有創意的方式歡度兒童節，也祝福全市孩子都能開心健康長大。

教育局長鄭新輝表示，大港國小以國際教育作為校本課程發展重點，透過兒童節了解各國童玩及兒童節起源，包括時下大家耳熟能詳的英國佩佩豬(Peppa Pig)、日本熊本熊(Kumamon)、韓國的抓石子遊戲等，都能培養學童國際視野，從了解到欣賞到尊重，讓國際教育種子深植學童心中。

北區大港國小校長郭靜芳說，大港國小是臺南市雙語教育學校，近年致力推動國際教育及雙語教學。今年兒童節利用辦公室一樓大牆面已建置的國際與雙語的情境，全程以全英語對談，除寓教於樂，更希望國際教育從大港國小起飛。

教育局補充表示，教育局每年4月辦理一系列兒童節活動，包括閱讀、戲劇與展演等活動，例如從兒童視角說書的「大小作家來聊書」；演出繪本戲劇的「快樂戲劇列車台南遊」，以及長期受好評，即將在文化中心原生劇場展出的「繪本創作展演-妙語說書，創意演書」活動，希望豐富孩子的童年生活，讓南市的孩子每一天都是兒童節。