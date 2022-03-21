健身房突然腳滑！　男被20公斤圓盤「直接砸臉」恐怖畫面曝光

▲男子在健身時，另一名男子突然把圓盤砸在他臉上。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

澳洲達爾文市發生一起離奇案件，健身房監視器拍到，一名男子正在健身時，33歲男子萊恩(Shane William Ryan)手上拿著20公斤的圓盤經過他身旁，突然把重物直接砸在他臉上，導致當場爆血，案發現場畫面近來首次在法庭上曝光。

事件2020年10月發生在達爾文市東南部郊區羅斯伯里(Rosebery)的健身房the Next Level Gym，影片中可看到，受害者當時躺在健身器材上舉重，萊恩手上拿著20公斤圓盤靠近後突然假裝腳扭到，把重物直接砸在臉上。

事件造成受害男子頭骨骨折，左眉上方有一處裂傷縫了5針、臉部腫脹、頭痛和胸痛，心理也留下陰影。雖然萊恩一直辯稱事件是意外，近來卻在最高法院受審時改變說法，坦承自己是故意這麼做，但真的沒想到會傷害到人。

本案近來開庭，法院認為，被告與受害者之前互動友好，且當時受害者躺在健身器材上，手中還舉著重物，被告完全沒有任何理由就進行攻擊，惡行令人不安，由於被告堅持不肯透露犯案理由，最後依傷害罪判處19個月刑期，並且刑期至少需服滿10個月才能申請假釋。