48小時地震狂搖1100次！　葡萄牙「亞速群島」進入戒備狀態

▲衛星照顯示，葡萄牙聖若熱島在48小時內發生了約1100次的小型地震。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

葡萄牙位於大西洋中部的聖若熱島（Sao Jorge）在不到48小時內發生了約1100次小型地震，讓這座火山島嶼所在的亞速群島進入戒備狀態，當局也啟動了應急計劃，要求專家評估「地震危機」。

據《衛報》報導，亞速群島地震火山監測中心（CIVISA）指出，自19日下午以來，聖若熱島在48小時內記錄到了約1100次小型地震，其中63次為有感地震，不過地震震度僅介於1.9級到3.3級間，因此並未造成任何財物損失或人員傷亡。

當地維拉斯市（Velas）市長西爾維拉（Luis Silveira）隨後啟動緊急計劃，以保護當地居民。市長表示，政府提前啟動緊急計劃，只是作為一種預防措施，人們不必過度緊張。民防局隨後也發布聲明指出，相關單位已和市長、消防部門取得聯繫，要求他們「保持警惕」，必要時為聖若熱島的民眾提供幫助。

聖若熱島是組成亞速爾群島的9個島嶼之一，目前約有8400人居住，島上還有著著名的旅遊景點Faial和Pico。截至目前為止，多數地震都是沿著該島的馬納達斯火山（Manadas）裂縫發生的，這座火山最近一次噴發是在1808年。

劇增的地震活動讓人想起去年西班牙拉帕爾馬島（La Palma）可怕的火山爆發事件。當時，這座火山連續爆發了85天，摧毀了成千上萬的財產和農作物。這座火山距離亞速群島東南方約1400公里，不過CIVISA尚未確定聖若熱島上一系列的地震會帶來什麼後果。

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