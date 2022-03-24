紐西蘭代表馬嘉博首次訪台南　黃偉哲盼深化交流促進產業發展

▲紐西蘭商工辦事處馬嘉博代表拜會台南市政府，黃偉哲市長熱情歡迎，雙方暢談交流願景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



紐西蘭商工辦事處馬嘉博代表（Director Mr. Mark Pearson）於24日拜會台南市政府，這是馬嘉博代表第一次到訪台南，黃偉哲市長偕新聞及國際關係處長蘇恩恩一同歡迎，雙方於會中暢談交流願景。



黃偉哲表示，紐西蘭與台南同樣擁有自然美景跟豐富的物產資源，防疫也做得很好，希望能更深化在農業、觀光、文化以及科技產業等面向的合作。





黃偉哲熱情邀請剛上任的馬嘉博代表，多搭高鐵來享受台南風情，提到台南即將在2024年迎接建城400週年，將會有相當多的文化活動，歡迎馬代表及紐西蘭的朋友們多來交流。黃偉哲告訴馬代表，他個人相當喜愛紐西蘭知名的水果品牌「Zespri」，台南也有很多美味的水果，希望馬代表都品嚐看看。





馬嘉博代表回應黃偉哲看法，表示紐西蘭與台灣簽有《台紐經濟合作協定》，他上任後也會繼續推動更多商務上的交流，並希望介紹紐西蘭的技術人員來台南，在農業、科技等方面進行切磋，也將繼續推動觀光、文化以及學生交流。



馬嘉博代表於2022年1月正式抵任紐西蘭商工辦事處代表，他過去曾派駐過日本及韓國等國，並曾擔任亞太經濟合作會議(APEC)紐西蘭方的「商業夥伴關係」首席顧問等職。馬嘉博代表此趟南下也將受市府邀請，參加25日於台南後壁區所舉辦的國際蘭展開幕式。